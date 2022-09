Sirenas, racismo y representación, por Lucia Solis

¿Por qué será que siempre, o casi siempre, las personas que niegan el racismo son las mismas que nunca han sido víctimas de esta forma de violencia estructural? Algo así ha sucedido hace poco a propósito del lanzamiento del teaser de la versión live-action de La Sirenita, inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen y protagonizada por Halle Bailey.

La elección de esta actriz afroamericana ya había causado ‘’controversia’' cuando se anunció en 2019, por lo que el debate no es nuevo, solo que ahora ha vuelto a emerger con, incluso, peores argumentos. Acusan a Disney de no respetar la historia ni al personaje original. Al parecer, muchas y muchos de los haters de redes sociales conocen personalmente a esta figura mitológica y sienten indignación de que una mujer negra, y no otra blanca y pelirroja, represente a un ser que, fuera de la ficción, no existe.

‘’Disney sigue arruinando todo y ahora presenta a la Sinegrita… que de danesa no tiene absolutamente nada y más bien se parece a las sirenas del Lago Negro (Harry Potter). En serio, qué ganas de jod**’’, dijo Vanya Thais, quien además acompañó su publicación con una imagen de otra criatura marina inventada que, lejos de parecer una princesa, tenía rasgos monstruosos. El discurso de odio se cuenta solo.

Por mucho tiempo adolescentes, niños y sobre todo niñas racializadas, de identidades genéricas no binarias, gordas, fuera de la heteronorma y/o con discapacidad, se acostumbraron a personajes como el de La Sirenita, a héroes y algunas pocas heroínas, siempre blancas, siempre occidentales, siempre delgadas; mientras que ellos y ellas eran relegadas a ser personajes secundarios, acompañantes o, directamente, no existían.

Gracias a los movimientos feministas, antipatriarcales y antirracistas en todo el mundo, esta realidad está cambiando poco a poco y cada vez hay más intentos de ampliar el espectro e incluir a los y las históricamente invisibilizadas, estigmatizadas y estereotipadas. Basta ver los videos virales de niñas afrodescendientes reaccionando al teaser de La Sirenita para comprender el poder de la representación. A quienes atacan estos aún insuficientes, pero potentes esfuerzos no les interesa la historia. Es racismo puro y duro. Ven en la diversidad una amenaza y le temen.

En el marco del Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios, que se conmemora cada 14 de setiembre desde hace 32 años, es importante destacar acciones como la de Halle Bailey interpretando a Ariel en otro de los principales canales de difusión y creación de imaginarios colectivos: el cine. Después de tantos años de ver en pantalla los mismos arquetipos de personas y de belleza, por fin podemos tener como referentes, aunque sea por unos momentos, a quienes siempre fueron apartados y apartadas. No es inclusión forzada, es reparación.