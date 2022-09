Para que no se repita, por Paul E. Maquet

Se está repitiendo. De un lado, voceros de derecha hablando de “meter lanzallamas” y “arrastrar el cadáver” (Barba Caballero dixit), transmitiendo un odio que también se expresa día a día en redes sociales. De otro lado, Antauro Humala hablando abiertamente de fusilamientos, con un lenguaje violento, autoritario y xenófobo.

La violencia política ya regresó a la palabra. Se ha normalizado un lenguaje violento y una mirada militar donde hay “amigos” y “enemigos”, donde el adversario es deshumanizado y se propone su desaparición, incluso su aniquilamiento físico.

Esta peligrosa trayectoria no ha hecho sino empeorar con la elección del general en retiro Williams Zapata como presidente del Congreso, lo que lo convierte en el principal aspirante al sillón presidencial ante una eventual vacancia. Zapata no solo fue acusado de dar órdenes para “evitar las denuncias de los familiares de las víctimas”, según el testimonio de Telmo Hurtado (autor de la masacre de Accomarca). Más aún: recientemente ha defendido la ley aprobada por el Congreso para dar armas a los comités de autodefensa, alegando que estos surgen “en contra del comunismo”.