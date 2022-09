¿Antauro versus Williams?, por Maritza Espinoza

Espantados por las fotos del masivo mitin de Antauro Humala el sábado pasado en Andahuaylas, ya hay quienes están por comprar su pasaje a Miami para que las próximas elecciones no los agarren por sorpresa. Y no, no se equivoca. Son los mismos que se iban a ir del país si ganaba Pedro Castillo, pero nunca se fueron.

A estas alturas, es muy difícil predecir el potencial electoral del chico Hello Kitty. Como buen animal político, sabe manejarse en calles y plazas, pero también en redes sociales, donde tiene su propia legión de troles. Pero, por otro lado, ¿cómo afectaría una campaña en serio a alguien de carácter, digamos, tan volátil?

A contracorriente de lo que dicta el sentido común, hay algunos trasnochados que juran que Antauro sería “a piece of cake” para cualquier candidato de derecha en segunda vuelta. ¿El argumento? Que ya Pedro Castillo ha dilapidado el capital de la izquierda, anulándola como opción forever.

Más allá de por qué pueden pensar que un personaje populista, autoritario, racista y xenófobo sea de izquierda, sospecho que la derecha peruana, siempre tan torpe en sus estrategias de demolición, hará ahora lo que ha hecho siempre: desplegar una campaña mediática de ataques e insultos tan desproporcionados que solo lograrán consolidarlo ante su electorado.

Sin embargo, lo importante en este momento es ver qué candidato podría enfrentarlo con éxito si (¡madera!) Antauro llegara a una segunda vuelta, algo no tan descabellado si recordamos que, en las últimas elecciones, los dos que pasaron a ballotage no tenían más del quince por ciento del voto total.