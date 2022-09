¿Alguien dijo sabotaje?, por Mirko Lauer

Un congresista semioficialista ha declarado que los tres fracasos en la compra de urea del exterior podrían ser un acto de sabotaje. No hay precisiones, pero debemos entender que los funcionarios encargados del asunto fueron los saboteadores. El político no ha pedido una investigación, señal de que no está seguro del tema.

Pero la esquinada acusación tiene un propósito: hacer notar la ineptitud del gobierno y veladamente trasladar la responsabilidad hacia funcionarios que ya estaban allí cuando llegó Pedro Castillo, o tildar oblicuamente al actual ministro de saboteador. Es decir, cualquier cosa menos la ineptitud general del sombrero y el lápiz.

Si sabotaje significa “destruir o dañar deliberadamente algo para impedirle tener éxito”, podríamos tener en Castillo y su gente a los grandes saboteadores nacionales. Dicho con más suavidad, en el año transcurrido hemos confirmado que en los temas de gestión la ignorancia es la gran saboteadora, eficaz hasta cuando es involuntaria.

Sin duda los deliberados saboteadores existen en un contexto polarizado como este. Como se trata de un delito, debe ser demostrado, pues de otro modo las acusaciones solo pueden conducir a una cacería de brujas. Una especialidad de los autoritarismos que no logran cumplir con sus ofrecimientos a la población.

Por eso las fracasadas dictaduras suelen estar llenas de reales o presuntos saboteadores, infiltrados, agentes extranjeros, y otros, que juntos arman el lado oscuro que amenaza al gran dictador. El secreto siempre es no ser muy preciso. ¿Dónde habrá aprendido el congresista semioficialista esas artes acusatorias?

En el caso específico de la urea, hay indicios que llevan a pensar que en realidad se trata de intentos de robo frustrados por el camino. Deberíamos conceder que hay allí un sabotaje. ¿Pero a quién? ¿A los agricultores sin fertilizante? ¿Al Estado? ¿A quienes organizaron las frustradas compras?

Nótese que el actual ministro del ramo agrícola ya ha presentado su renuncia, como un reconocimiento de haber sido derrotado por la burocracia de su sector, la antigua o la nueva. Pero Castillo lo mantiene en el cargo, mientras prepara la rumoreada hecatombe de ministros que se viene. Bajo los incas ya estaría decapitado, por antiurea.

No hay peor sabotaje que los malos nombramientos en altos cargos de gran responsabilidad, o elegir a un inútil para gobernar.