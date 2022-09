¿Qué cuentas se están cobrando?, por Rosa María Palacios

La política, como cualquier actividad humana, debe responder a cierta racionalidad. En principio, la lucha por el poder debe organizar a los que participan en ella de tal forma en que sus intereses sean más o menos claros en un periodo largo de tiempo.

Ya sea “el poder por el poder”, la lucha por un ideal o la necesidad de lograr el bien común, los políticos obedecen, cuando menos, a intereses. Pedir principios a la actual política peruana es un ejercicio frustrante e inútil, así que los intereses deberían, aún ocultos, ser fáciles de descubrir. Es todo lo que les queda.

¿Qué interés tiene parte del conglomerado de la oposición parlamentaria en destruir a APP? Bajarse en 24 horas a la presidenta del Congreso y luego pedir la suspensión de toda (la que queda) bancada por tomar vino tinto en el comedor de parlamentarios, todo en la misma semana, no es casualidad. En política eso no existe. Con Camones, podría haber dudas de una ofensiva contra APP. Pero con lo de la “cantina” ya no quedan.

Se ha montado un espectáculo estridente que aleja a un congresista denunciado por violación invisibilizado en las portadas para colocar al centro a 8 colegas acusados de la supuesta e infame falta de brindar con alcohol. Se discute el concepto de “brindis”, el número de copas, de botellas, la cuchipanda y la francachela. El psicosocial es muy burdo.

Se entiende el interés del denunciado y su propia venganza, pero ¿el resto de la oposición? Un escandalete para desprestigio ajeno, con tan pobre base, ¿en el momento en que se presenta una moción de vacancia que necesita 87 votos?

Los Acuña, padre e hijo, deben estar tratando de entender qué está pasando. César Acuña aspira a ser gobernador de La Libertad. Es imposible que compita en la liga presidencial porque su carisma rebotó el 2021 y feo. Sin embargo, tiene un partido organizado, candidatos en casi todo el país y arrancó con una bancada de 15. Lo más importante, tiene recursos económicos ilimitados casi para lo que quiera en la política peruana.

En el papel, parece ser el aliado ideal. Pese a que no fueron comparsa del ‘fraudismo’, tienen el apoyo de Fuerza Popular que ha sabido leer, desde el 2019, año en que el Congreso fue disuelto, las potencialidades de esta alianza. Ambos partidos, con AP, UPP y Podemos, conspiraron activamente para dar el golpe de Estado contra Vizcarra el 2020. Una sedición que salió mal y de la que solo UPP recibió bien merecido castigo electoral.

En el 2022, APP ha cumplido su parte en lavarles la cara a los sediciosos de ayer. Salvar a Alarcón y a Merino, incluso rendirle homenajes a este último, era parte del plan. Hasta donde se sabe, cumplieron. Le dieron a Alva la presidencia del Congreso (otra forma de reivindicación a AP) y cobraron su parte con Camones. O eso creían.

¿Qué pasó entonces? El “bloque democrático” no era ni bloque ni democrático, para sorpresa tuitera de Richard Acuña que culpa a Bermejo y al Gobierno (qué ganas les tienen) y a sus propios topos, pero que no mira más cerca de casa. Fuerza Popular (con 24 votos seguros) es su único aliado sólido. ¿Para quién están jugando los otros?

Los que heredaron el desastre de Merino necesitan desesperadamente una vacancia idéntica a la de Vizcarra. No solo por Pedro Castillo, sino para cobrar una cuenta pendiente. Quieren constitucionalizar la revocatoria del mandato presidencial, cosa que no existe y que fue lo que llevó a millones a las calles. Avanza País y Renovación están en esa errada línea.

¿Es racional que no quieran un adelanto de elecciones con solo 66 votos y un referéndum y aspiren a conquistar 87 votos hoy inexistentes? El interés detrás es matar dos pájaros de un tiro, solo así podría ser racional esa conducta. Pero ¿por qué agredir a APP? Ninguno compite, realmente, en estas elecciones en las plazas fuertes de APP, ¿para qué el pleito? Por ahora, misterio. Pero tarde o temprano se sabrá.

El lunes se elige al nuevo presidente del Congreso. Camones vuelve a estar entre las posibilidades. Última oportunidad de lograr unidad. Si no se logra enmendar, pasadas las elecciones el 2 de octubre, César Acuña debe decidir por quién va primero. ¿Por el gobierno que lo insultó el domingo pasado pese a todas sus ayudas “académicas” o por los traidores del exbloque democrático? Hasta donde se sabe, Acuña paga todas sus deudas, pero también las cobra.

