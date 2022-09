La Constitución del vecino, por Mirko Lauer

Una comentarista del canal France 24 lo sintetizó bien: los chilenos sí quieren una nueva Constitución; lo que no desean es la que se les ha ofrecido. El colombiano Gustavo Petro es menos frío y considera a lo sucedido el domingo, que Al Jazeera llama “enfático resultado”, un triunfo del pinochetismo.

Gabriel Boric se ha abstenido de todo comentario contencioso, y ha planteado que Chile debe volver al tablero de diseño, en lo que llama “un nuevo itinerario constituyente”, para producir un texto aceptable para la mayoría. Serenidad que disimula que acaba de producirse una derrota para su gobierno.

La pérdida política de Boric consiste en que los resultados de la votación desmienten su triunfo de hace algunos meses. Pero que entonces no ganara alguien de la derecha o el centro habla bien de las cualidades de Boric como candidato presidencial. Pero se evidencia que no es un líder nacional ubicado por encima de lo partidario.

Si cedemos a la costumbre de mirarnos en el espejo chileno, podríamos equiparar el casi 62% que dijo NO este domingo con la muy amplia mayoría que en el Perú rechaza la propuesta de una nueva Constitución. Esto sobre todo por la procedencia, y por los términos en que ha sido planteada la cosa.

En el caso peruano el tema ha aparecido como una trampa política a la venezolana, y su desarrollo ha sido atajado por la ineptitud de Pedro Castillo y su elenco. En cambio este caso chileno está enmarcado por un institucionalismo fuerte, si comparamos con el nuestro. Pero el espejo chileno puede devolver algunas imágenes útiles.

La desgracia de gobiernos como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba sin el glamour de los Castro, Perú, y la propia Argentina, les está quitando viada a los planteamientos electorales de izquierda. Está creciendo el temor al saqueo populista de las cajas fiscales. Los vendedores de constituciones se han vuelto sospechosos.

El analista Gabriel Gaspar ha dado a entender, en las páginas de este diario, que una Constitución, vieja, nueva o en ciernes, no exonera a un gobierno de avanzar en la solución de los problemas urgentes del país. De otra parte, no importa el texto que traiga, no hay Constitución más inútil que aquella que no se respeta.