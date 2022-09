En busca de consensos

Los resultados en Chile mostraron claramente este domingo que el rechazo al texto de la nueva Constitución es transversal a todos los sectores. No ha sido un triunfo de la derecha, pero sí ha sido un fracaso de una izquierda excluyente, que intentó y no pudo convencer a los más amplios sectores de las ventajas de un nuevo texto constitucional, repleto de conceptos de género y de defensa del medio ambiente que, sin embargo, no calaron en la conciencia ciudadana.

La diferencia se ahondó con el paso de las horas del domingo, hasta alcanzar el 62% de rechazo y un 38% de apruebo, con la capital con un 55% en contra del texto constitucional.

En horas de la noche y ante lo aplastante del resultado, el presidente Gabriel Boric, quien se jugó el todo por el todo en favor del sí, hizo una declaración en la que anunciaba una nueva iniciativa constituyente, y la intención de plantear esta salida en coordinación con el Congreso. Propuso seguir adelante “hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos y a todas”.

PUEDES VER: Presidente Gabriel Boric llama a la unidad hasta arribar a nueva propuesta constituyente

Así, admitía que la formulación de la comisión constituyente no había logrado los consensos necesarios para generar un sentido común que diera sostenibilidad al proyecto de la nueva carta fundamental.

¿Qué falló para generar tan profundo rechazo? Hay muchas lecturas de este resultado que era anticipado por las encuestas, pero el principal estriba en el determinismo de la izquierda, que consideró que los procesos pueden ser sustituidos por la pura voluntad de los constituyentes.

Hubo mucha retórica y poco contenido. Demasiada polarización y limitada inclusión de todos los sectores existentes en la sociedad chilena. El debate ideológico no logró explicar al conjunto de chilenos la necesidad de contar con un texto que se definía como feminista, ecológico, pero que no pudo construir el “nosotros”.

La fuerte representación indígena no logró ser entendida como el camino para un Chile más inclusivo, sino que creó más brechas en la sociedad profundamente estratificada como la chilena.

El radicalismo izquierdista ha sido duramente criticado por una centro-izquierda que ya había anticipado la derrota y había mostrado sus reparos a la iniciativa. El centro político ha vuelto a ganar espacio y ya empieza a plantear soluciones donde prevalece la sensatez. Lo primero es generar un camino constituyente que sea capaz de recoger la mala experiencia y plantear un proyecto que sume e incluya, sin caer en los extremos que a nada bueno conducen.