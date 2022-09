Las personas civilizadas no odian jamás, por Augusto Álvarez Rodrich

Se siente víctima de una persecución irracional, abusiva e inconstitucional. Benji Espinosa sobre su cliente Castillo.

Pretende que, por su origen humilde, el país le perdone que sea un ladrón. Walter Albán sobre Castillo.

En el gobierno estamos fortalecidos, pero reclamamos justicia de verdad que hoy no hay en Perú. Roberto Sánchez.

El presupuesto no se da ni se regala a cambio de nada, sino a cambio de algo, y si se da presupuesto al Poder Judicial, Ministerio Público, TC, es para administrar justicia decentemente. Aníbal Torres.

Lilia, tenemos que ser fuertes para sacar adelante este país. El pueblo lo necesita. La familia tiene que sacrificarse, pero estamos acá para poner el pecho por el Perú. Pedro Castillo.

‘Pueblo’ suele manejarse como una referencia retórica y elástica. Y se asume que la voluntad del pueblo, que el supuesto líder interpreta, constituye un principio válido de legitimidad. Felipe Ortiz de Zevallos.

Si mi hija fuera a ir a la cárcel por algo de lo que soy responsable, dejo todo y asumo. Nuria Esparch.

Va a mandar a la cárcel a su familia. César Nakazaki sobre Castillo.

La prisión preventiva se está usando de mecanismo coactivo. Félix Chero.

El narcotráfico ha tomado la Fiscalía. Aníbal Torres.

Él está fortalecido y nos ha dicho que él es un ciudadano que ha crecido en medio de dolor, en medio del hambre, y que estas situaciones no lo debilitan. Por el contrario, lo fortalecen más. Alejandro Salas sobre la prisión de Yenifer.

Despreciable, comunista, al igual que Nicaragua, en el Perú este gobierno de izquierda con ideología leninista, marxista quiere cambiar la fecha religiosa de la santa patrona de la PNP. Martín Salas, hermano del ministro Salas.

Nosotros sí tenemos autoridad moral para decir que vamos a luchar contra la corrupción. Pedro Castillo.

Es lamentable lo que está pasando con el presidente Castillo, era una esperanza para el país. Antauro Humala.

Viven con odio permanente al gobierno y las grandes masas, por eso quieren destruir a este gobierno, están llenos de odio, rencor, no saben qué hacer, hacen miles de imputaciones sin ningún fundamento ni prueba, pero nosotros no les tenemos odio, las personas civilizadas no odian jamás. Aníbal Torres.