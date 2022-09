Mundo gordo, por Sandro Mairata

Por Sandro Mairata | @CINENSAYOLat y @smairata

Mundo gordo toma de base otro unipersonal exitoso de stand-up comedy para convertirse en película. Viene del comediante Daniel San Román, quien repite la fórmula de Carlos Alcántara con Asu mare (2013), que también había sido un unipersonal (el productor de Mundo gordo, Adolfo Aguilar, ha dicho que podría hacer un filme de su unipersonal ¿Por dónde salgo?).

San Román no es actor y su alter ego en pantallas es Antonio (Miki Vargas), un sencillo y bonachón aspirante a cómico de stand-up eternamente enamorado de la bella Cynthia (Daniela Feijoo). Impulsado por sus amigos, Antonio pasará diversas peripecias para hacer que Cynthia lo vea como una pareja.

Pero así como San Román no es actor, Vargas no es actor cómico. Christopher Lee decía que “la comedia es la cosa más difícil de hacer”, algo que los realizadores parecieran no haber considerado. A lo largo de la cinta, veremos las limitaciones del registro de Vargas y también de una dirección que no traduce las intenciones del guion, que quizá hubiera sido resuelto mejor con un actor principal de más recursos o chispa criolla.

El otro aspecto es el técnico. A la terrible iluminación en interiores y en las tomas exteriores bajo toldo, se suma un irregular balance de colores en varias escenas (en una de ellas, el cielo se vuelve amarillo sin explicación plausible) y detalles como un lente sucio en una toma de exteriores hacia arriba empeoran la experiencia. De más está decir que estas cosas no deberían suceder por más que la excusa sea “no hay que tomarse tan en serio”. En una escena, Antonio contesta un celular que claramente está al revés.

El título anuncia que nos burlaremos de clichés sobre la gente obesa, pero para hacerlo se recurre a muchos otros clichés –a costa del relato mismo. Antonio es tratado como un delincuente por Adriana (Camucha Negrete), la madre de Cynthia, que odia a los gordos y le dice “fuchi, fuchi”. Jesús Alzamora compone un villano paródico. Renzo Schuller, para variar, es el amigo chacotero y pendenciero. Lo mejor lo ponen las mujeres: Feijoo sí se la toma en serio, en especial en la escena de baile y Maju Mantilla demuestra buen oficio ganado en años como presentadora y actriz, aunque deba decir “huevona, ¡prefiero ser la mala de la novela!” –una broma a sí misma.

Nunca nos explican en la historia por qué todos hacen ejercicio en el parque, aunque uno de los guionistas me comentó que por pandemia todos los gimnasios estaban cerrados, lo cual llevó a improvisar. Este año aún nos debe una buena comedia que tienda puentes entre calidad y atractivo comercial (la próxima Willaq Pirqa debería cerrar tales brechas). Entretanto, tenemos un estreno que sigue en la línea de no exigirse más teniendo todos los recursos a la mano.

Eso es lo cuestionable.

Título: Mundo gordo

País: Perú

Año: 2022

Director: Sandro Ventura

Protagonistas: Miki Vargas, Daniela Feijoo, Renzo Schuller, Jesús Alzamora

Disponible en: Cines

Calificación: 1.5/5