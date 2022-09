La bendita representación, por Paula Távara

Como venimos casi sobreanalizando, el país se encuentra frente a una grave crisis de representación. Esta no empezó ayer ni en 2021, sino que ha venido fraguándose desde los años noventa, aniquilando la idea de los partidos políticos como aglutinadores de propuestas, programas y miradas de país, para afianzar su papel de vehículo de candidaturas y de defensa de los intereses de sus liderazgos, por no decir sus dueños.

En esa desaparición general de los partidos políticos como espacios de pensamiento y propuesta se ha abandonado también la pequeña, la mínima, intención de que esos discursos de intereses particulares logren captar algunos adeptos, pequeñas militancias o tan siquiera simpatía de parte de la ciudadanía. Ni por convicción ni por estrategia los partidos políticos han logrado fidelizar a la ciudadanía hacia sus opciones electorales.

Así, la evocación al ‘pueblo’, la ‘ciudadanía’, los ‘peruanos y peruanas’, no es más que retórica vacía entre la gran mayoría de organizaciones y actores políticos.

Por eso no interesa si la ciudadanía pide la salida A, B o C a esta crisis política, ni si sus prioridades y preocupaciones no tienen ninguna conexión con los debates que terminamos oyendo de los actores políticos.

Nada de esto importa porque la idea misma de representar a alguien más que sus propios intereses les es ajena a los pretendidos representantes. Con ello, cualquier salida a la situación se hace casi imposible y los debates sobre vacancias, adelantos electorales, permanencias y demás, se afianzan como debates estériles.

Sin embargo, incluso a quienes no tienen una voluntad real de representación se les hace necesario pretender esta, entendiendo que –por vocación o estrategia– la política requiere de, al menos, una ilusión de respaldo popular.

Quizás hoy por hoy es el gobierno de Castillo quien ha entendido mejor esa necesidad de pretendida representación, afianzando en las últimas semanas una estrategia discursiva a la ofensiva que le regresa a su electorado y bases políticas iniciales. Esta estrategia –cuyo único objetivo real es la supervivencia– pareciese estar dando resultados iniciales, según nos muestra su leve subida en las cifras de aprobación.

Del otro lado, sin embargo, la oposición parlamentaria no logra aglutinar ya ni a un pequeño grupo al que denominar “pueblo”, a pesar de que parezcan empeñados en gritar a los medios que “el pueblo pide”.

Y es que esa oposición no solo está copada de actores de interés particular, sino que estos, al no haber surgido de reales espacios de formación partidaria, no cuentan con la capacidad o estrategia política para antagonizar con figuras tan débiles como las del gobierno, ni con la capacidad argumental, ni la vocación de construcción de alianzas internas.

Así, ¿cómo podría esa oposición abanderarse un pueblo si no hay ningún poder del Estado que genere mayor desconfianza y rechazo que ellos?

Pretendo decir pues que si nos encontramos en un escenario tan aciago no es cuestión solamente de la poquísima capacidad de representación de los partidos, ni de las incapacidades del Gobierno. Esto ocurre también, y en buena cuenta, porque nuestros actores no son capaces ni de interpretar un papel aglutinador y representativo.

La representación política, la bien y la mal intencionada, agonizan y distancian cada vez más a la manoseada ciudadanía de la realidad política, alimentando la desafección antes que la movilización. Si los políticos no pueden serlo ni parecerlo, ¿por qué seríamos los ciudadanos y ciudadanas quienes defendiesen un modelo que nos resulta cada vez más ajeno?

Esta situación nos reta a recuperar el sentido de lo colectivo en la acción política, de lo común. Aunque ello no se hace en un día, difícil salida habrá si no la repensamos.