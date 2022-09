¿Quién paga la cuenta?, por Marisa Glave

Más de mil personas han muerto en Pakistán. Un millón de viviendas quedaron totalmente destruidas y 33 millones de personas están directamente afectadas por las inundaciones que han generado el desplazamiento forzado de decenas de miles de familias. Junto a la destrucción de áreas urbanas, están la pérdida de más de 80 mil hectáreas de cultivos y 800 mil cabezas de ganado. Los primeros cálculos, aún conservadores, señalan que el costo de la recuperación será de al menos 10 mil millones de dólares y que, dada la situación climática, lo más probable es que en pleno proceso de reconstrucción se sufra una nueva catástrofe.

¿Quién pagará esta cuenta multimillonaria? Lo más probable es que, junto con vivir las consecuencias directas del desastre, sea el pueblo de Pakistán quien pague. Son un país que está en tercio final del ranking global de desarrollo humano y que aporta únicamente el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como lo lee, su aporte a la crisis climática que vivimos globalmente es ínfimo, sin embargo, es uno de los territorios más golpeados por las consecuencias de esa crisis.

Esto debiera alertarnos. Perú es un país similar a Pakistán, nuestro aporte al calentamiento global es muy bajo frente a países como Estados Unidos, Rusia, China, Japón o Inglaterra. Pero estamos en la primera mitad de la tabla de países en riesgo por cambio climático. Tenemos también ciudades construidas sin planeamiento y sin asistencia técnica, con millones de personas en situación de vulnerabilidad. Reservas naturales importantes, como glaciares que se están derritiendo. Una porción importante de los bosques del mundo, a la vez, en un proceso de deforestación acelerado. Cerca de un tercio del territorio peruano está degradado e incluso en proceso de desertificación. Somos un país afectado por fenómenos climáticos como el de El Niño (el último en 2017) que tienen cada vez mayor intensidad y son más recurrentes. Los próximos en vivir un desastre como el de Pakistán podríamos ser nosotros.

El cambio climático es una realidad y no un discurso de moda. Pero la discusión global en torno a sus efectos sí está teñida de cinismo y de mucha injusticia. No me malinterpreten, creo firmemente que es central un cambio global en nuestra forma de vida y eso supone que incluso países como Perú y Pakistán, que no tienen un aporte considerable al calentamiento global, se sumen activamente a las políticas de reducción de emisiones y asuman compromisos reales de cambios en los modos de producción, en el tipo de matriz energética y en la manera de construir ciudades. Sin embargo, esto no quiere decir que no exijamos que los costos de la crisis climática sean pagados proporcionalmente.

No se puede pretender que países pobres, que no cargan con la responsabilidad del problema global que enfrentamos, además de sufrir las consecuencias sean los que paguen la factura.