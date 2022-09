El estado que Castillo está destruyendo, por Augusto Álvarez Rodrich

La crítica a un comentario reciente sobre la ausencia del estado impide ver el problema de su acción limitada y la necesidad de ampliarla, sin que ello implique necesariamente un sector público más grande, y de cómo la ignorancia, mediocridad y corrupción de Pedro Castillo lo está destruyendo.

“Más allá de San Isidro, Miraflores o La Molina, no hay estado, uno se va a San Juan de Lurigancho y no se puede considerar que ahí hay estado, ahí no hay reglas, ley ni orden, no hay nada”, comentó hace poco la CEO de Capitalismo Consciente, María Cecilia Villegas.

Es una hipérbole útil que exagera lo verosímil para enfatizar el problema real de la ausencia del estado en el país.

Es innegable que en el Perú, como en todo país subdesarrollado, la presencia del estado se diluye a medida que se avanza desde las zonas más ricas hacia las más pobres, lo cual se expresa en una oferta de servicios públicos fundamentales –seguridad, justicia, salud, educación– que es pequeña y mala.

No es racismo, sino simple descripción de la realidad, decir que el estado peruano está muchísimo más presente en la av. Dasso en San Isidro que en el distrito cajamarquino de Anguía.

La diferencia que hay en una sociedad desarrollada en cuanto a la oferta de servicios públicos, en cambio, entre la capital y las zonas más alejadas de la misma, es mucho menor y, a veces, casi inexistente.

Pero estado no solo es esa oferta de servicios básicos, sino, en general, la capacidad de ofrecer una buena vida a la población, así como establecer una regulación que la asegure en condiciones suficientes de cantidad y calidad.

El gobierno mediocre y corrupto del presidente Castillo está destruyendo al estado peruano, y demoliendo los espacios en los que se había avanzado en eficiencia y modernidad, gracias a nombramientos en puestos claves de gente inepta y prontuariada.

El Perú necesita mucho más estado, pero no el estatismo irracional que alucinan Castillo, sus ministros o Vladimir Cerrón, sino del que se enfoca en mejor y mayor calidad de vida para todos los ciudadanos, y no solo para los poderosos de turno que creen que el estado sirve para robar nombrando a cómplices, o para hacer helipuertos en la casa de sus padres con el dinero de todos.