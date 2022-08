Valor de la docencia universitaria, por Vidal Villanueva

Por: Vidal Villanueva, Ph. D. Profesor principal de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

Según el artículo 18 de nuestra Carta Magna, la función básica de la universidad es la de formar profesionales, difundir la cultura, crear un bien intelectual, crear arte e investigar. La universidad es el centro donde, durante un largo proceso de reflexión y de análisis, se genera pensamiento sobre cuya base avanza la ciencia y su aplicación práctica en la realidad, la tecnología, para mejorar la calidad de vida de la gente.

La investigación científica consiste en la búsqueda de la verdad en la dinámica interior de los fenómenos que se estudian, a fin de llenar ese vacío del conocimiento, llamado problema científico. Son los docentes los que se dedican a generar ciencia y tecnología gracias a la investigación científica que realizan como actividad central. El ejercicio de esta ardua labor no tiene límites, por lo que no se puede precisar hasta qué edad se puede pensar, debido a que aún no se ha demostrado en qué edad el debilitamiento de las neuronas afecta al normal funcionamiento de la inteligencia y la memoria.

El artículo 96 de la Ley 30220 determina que las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los magistrados judiciales. Este artículo no se ajusta al sentido del artículo 103 de la Constitución, que establece que “pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, no por razón de las diferencias de las personas”, y más bien refleja el criterio de la comparación, y no se legisla por comparación sino según la naturaleza de las cosas: el magistrado aplica una norma para impartir justicia; el docente produce ideas y enseña. Por eso debe tenerse criterios de valoración distintos de estas dos labores diferentes.

Para legislar hay que estudiar a fondo las características de los fenómenos sociales para darles orden y control porque no se legisla sobre los fenómenos naturales. La ley ordena el actuar de los integrantes de un grupo social y cada cual tiene una función específica en la sociedad y cada función tiene un valor monetario. Lo más exacto ha de ser entonces asignar un valor a cada función, el que ya está expresado en la unidad impositiva tributaria (UIT), fijada por ley a la producción material e inmaterial. Así, la remuneración al docente universitario debe fijarse por el valor de la UIT; y siendo justos: profesor principal tres, profesor asociado dos, profesor auxiliar una.