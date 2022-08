La desintegración, por Mirko Lauer

Las declaraciones del canciller Ángel Rodríguez Mackay sobre la CAN no hacen sino recalentar la vieja retórica de la integración latinoamericana, muy lejana de una integración real. En su entusiasmo por ampliar el Grupo Andino quiere reincorporar a hijos pródigos como Venezuela y Chile, e incluso arrastra a esa categoría a la Argentina, que nunca fue miembro de la CAN.

¿Cómo traer a la Argentina a la CAN cuando es miembro de Mercosur y ello le impide ser miembro de otro grupo de integración? ¿Va a dejar a sus socios del Mercosur con quienes tiene el 25% de su comercio, frente a un insignificante comercio con los andinos? ¿Va a dejar Mercosur cuando está pendiente de aprobación el acuerdo de libre comercio de los cuatro países sureños con la Unión Europea?

Rodríguez quiere traer de vuelta a Venezuela a la Comunidad Andina, que es una zona de libre comercio, cuando ese país no cree en eso y no lo practica con nadie. Con restricciones a las importaciones, control de divisas y una variedad de medidas para-arancelarias, a nadie del grupo andino le interesará un socio que distorsione la zona de libre comercio y que cree conflictos por su incapacidad o falta de voluntad para cumplir obligaciones.

Chile es el otro de los hijos pródigos. Pero de cierta forma regresó a la CAN cuando en el 2006, al inicio del gobierno de Alan García, firmó un amplísimo acuerdo comercial que está vigente. Además Chile es observador. ¿Por qué va a querer Chile cambiar tan cómoda situación para pasar a someterse a un organismo que le exigirá otros compromisos, no todos compatibles con sus otras obligaciones derivadas de su riquísimo arsenal de acuerdos comerciales?

El canciller ha hablado para las galerías, emocionándose con la idea de que está relanzando el sueño de la patria grande. Pero no es con retórica vacía que se hace. Sería mejor que pensara si es posible rescatar la Comunidad Sudamericana de Naciones (un ensamblaje armonioso de las zonas de libre comercio CAN y Mercosur), comunidad que la mató antes de nacer Hugo Chávez para crear la hoy agónica, si no difunta, Unasur.

Alguien con poco conocimiento convenció a Chávez de que primero es la integración política y luego la económica. Y así andamos hasta hoy, hablando más de integración y haciendo menos integración.