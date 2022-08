¡Castillo no se victimiza... es víctima!, por Augusto Álvarez Rodrich

Sé que se la van a llevar a mi esposa, quieren engrilletarla y también al resto de mi familia y quieren quebrarme. No saben que nosotros venimos de la adversidad, de abajo, del sufrimiento. Voy a resistir hasta que el pueblo me diga resiste y hasta acá, y, por eso, no nos van a quebrar. Pedro Castillo.

No creo que se victimice, es víctima, de hecho, desde julio del año pasado. Sinesio López sobre Pedro Castillo.

Mi solidaridad con la VP de la hermana república Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el estado de derecho y el debido proceso. Pedro Castillo.

No es un tónico para Castillo, sino en el fondo un veneno, es decir un pico de oro más para acusar la soledad de la presidencia. Mirko Lauer sobre la salida de la cárcel de Antauro.

Los caviares son, para nosotros, la principal amenaza, un enemigo más peligroso que la ultraderecha neofascista. Vladimir Cerrón.

Eso de allanar Palacio es investigar al presidente, y eso no se puede hacer. Abogado de Castillo, Eduardo Pachas, justifica el pedido del presidente de sancionar al coronel Harvey Colchado.

¿Por qué has sacado a Cassanova? ¡Él es mi amigo!¡No me has avisado! ¡Y encima estás trayendo a ese tal Colchado! ¡Él es mi enemigo! Lo que Pedro Castillo le dijo a Mariano González, cuando este era ministro del Interior.

Me atacan porque soy mujer. No tengo plata para pagar y defenderme de tantos maricones. Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, sobre los medios que la critican.

La libertad de expresión no es libertad de violar la presunción de inocencia, ni para distorsionar las cosas. No existe libertad para llamar culpable a quien es investigado. Benji Espinoza.

En la escena oficial los actores son peleles, mediocres que los mueven la prensa monopólica, los poderes fácticos, ellos mismos no tienen sustancia. O sea, el Congreso es un espacio de títeres que no representan casi a nadie. Hay un divorcio brutal de todos los poderes, pero el presidente es el que más sustancia tiene, dicen que tiene una desaprobación altísima, pero él tiene todavía un 20%, un cuarto de la población, y es la gente de la provincia. Sinesio López.