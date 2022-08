Tantos bribones no son gratis, por Mirko Lauer

La inclinación a designar bribones por todas partes al inicio parecía fruto del desconocimiento y la mala suerte. Entre otras cosas por la mala suerte de tener un entorno de bribones. Los numerosos cambios ministeriales en el origen parecían intentos de remediar esa situación. Pero hoy se advierte que la percepción de las cosas ha cambiado.

A lo largo de su presidencia Pedro Castillo no ha estado designando bribones por ignorancia o error. En un número significativo de casos lo ha hecho para impulsar planes. El más importante, acopiar recursos colectivos para el nuevo bloque de poder, lo cual ciertamente incluía el enriquecimiento personal.

El propósito se ha mantenido, pero han surgido algunos objetivos nuevos. Los nuevos bribones no encarnan sus propias malas intenciones, como aparece en varios chats, sino que ahora son casi exclusivamente agentes de operativos del gobierno. Se pasa, pues, de bribones personales del señor presidente, a bribones funcionales al oficialismo.

Una hoja de vida turbia es cada vez más importante para las necesidades del gobierno. Los nuevos designados tienen que navegar en un creciente mar de irregularidades o delitos, todos supuestos. La gran tarea en el gobierno hoy es mantener libre a la familia presidencial, y para eso se necesita limitados escrúpulos hacia dentro, y gran cuajo hacia afuera.

Los últimos nombramientos de jefes policiales desde Palacio sugieren una tercera etapa. Fernando Rospigliosi ve allí un camino de control de la PNP y la Fuerza Armada. Ahora la idea es utilizar a la PNP contra los fiscales que realizan investigaciones incómodas para Castillo. La sórdida Nicaragua de Daniel Ortega está a la vuelta de la esquina.

Llegamos a 68 ministros no porque estos no supieran administrar su pliego, o porque su trayectoria hubiera sido impresentable. Muchísimos de ellos fueron cambiados sobre todo porque demostraron no cuajar en los planes de Castillo. Con los nuevos nombramientos no hay dudas: su cargo es su tarea. En este caso sacar de en medio a Harvey Colchado.

Todo esto significa decir adiós a los ministros amigos, políticos o recomendados. Estamos empezando a entrar a la era de los esbirros de un presidente que explora las posibilidades dictatoriales de la situación. Por lo pronto ya parece dispuesto a gobernar saltándose a la garrocha al titular del MEF. Algo a lo que antes no se atrevía.