Mandato ciudadano en cuestión

La desconfianza y la desconexión del ciudadano en relación con las autoridades elegidas por el voto popular son evidentes en esta encuesta del IEP para La República que muestra la evaluación de agosto. Mientras el Congreso llega al dígito, con 8% de aprobación, en la desaprobación tiene 87%, y el Gobierno también mantiene alto este indicador con 63%, aunque su respaldo logra una subida de 5 puntos.

Estas cifras revelan que el ciclo negativo en el que se mueven ambos poderes del Estado no ha concluido y, por el contrario, van desgastándose mes a mes. La población descalifica su trabajo y no está de acuerdo con su dinámica de enfrentamientos y discursos vacios de realidad, y que las decisiones adoptadas no responden a los requerimientos.

Cuando el Congreso en su conjunto obtiene un dígito de respaldo, es decir, de cada 10 peruanos, al menos 9 no están de acuerdo con la gestión, hay que buscar la causa, y desde la sociedad civil, el efecto que tiene en la gobernabilidad.

Si, además, el propio Gobierno carece de gran arraigo popular y su evaluación es siempre negativa, entonces el riesgo de la ingobernabilidad es doblemente alto. Un país que cuestiona el ejercicio del poder de las autoridades elegidas democráticamente va por una pendiente peligrosa que nos conduce a la ultrafragmentación y a la anomia.

Es necesario que se sigan analizando desde los colectivos cívicos los caminos que sirvan para evitar el abismo, ya que está probado que el Ejecutivo ha decidido mantenerse a como dé lugar en el control del Gobierno y el Congreso carece de fuerza y autoridad moral para querer definir quién se va y quién se queda.

Queda ahora impulsar la iniciativa que busca dotar de una salida consensuada y constitucional a una situación irresuelta y que no puede mantenerse larvada por mucho más tiempo.

Las asechanzas de la ingobernabilidad son tan riesgosas como las del golpismo. La alternativa del adelanto general de elecciones que está siendo impulsada por colectivos y organizaciones sociales, gremiales y populares merece mayor discusión y análisis. Un Congreso tan cuestionado no puede pretender constituirse en la reserva de la honestidad en este momento tan complejo, y un Ejecutivo que solo sobrevive con dificultad no puede querer vender al país un futuro que no existe.