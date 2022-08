Castillo RSVP: una decisión de CADE 2022, por Augusto Álvarez Rodrich

La noticia de que Pedro Castillo no sería invitado a CADE en Paracas (El Perú en emergencia, los peruanos en acción) no era ‘tan’ cierta, pero que IPAE diga que recién lo revelará el 19 de setiembre –al final de CADE Educativo– es evidencia de que aún no ha tomado una decisión sobre un hecho que ha ocurrido en las 59 ediciones previas de este evento que convoca a la inversión, gobierno y sociedad a debatir sobre los problemas del país y las perspectivas de solución.

Una excepción: el único CADE en que en un presidente no fue invitado fue en 1987 (Iquitos), luego de que Alan García anunciara la estatización de la banca. En los años siguientes de su mandato él se apartó por propia voluntad. Volvió como candidato, en 2005, y este columnista, como panelista, le preguntó cómo confiar en un candidato que dos décadas antes, en CADE, prometió no estatizar la banca.

Invitar a Castillo es complejo: su gobierno es la mayor amenaza, por ignorancia o ideología trasnochada, para la inversión privada; e IPAE ha pedido –con argumentos legítimos, que reiteran lo dicho por muchos– su renuncia.

Pero Castillo sigue siendo, pese a su gobierno mediocre y corrupto, presidente, y, por ello, debe ser invitado.

Lo sugiere un columnista que ha planteado su salida desde los tres meses de su gobierno, mucho antes de que muchos se montaran en esa línea. La institucionalidad que IPAE declara defender se debe defender, aunque joda.

Quizá el único riesgo sería que algún asistente de estilo ‘malcricarmen’ pretenda montar un show durante la eventual intervención presidencial –que está por verse si acepta participar y si aún es presidente en noviembre–, pero es responsabilidad de los organizadores establecer con rigor que a (todos) los invitados se les respeta.

CADE debe invitar a Castillo como lo hizo con todos los presidentes –varios de prontuario frondoso– para respetar la institucionalidad; nunca dejar de tender puentes, aun en momentos complejos; y demandar respuestas a un escenario hostil para la inversión por su gobierno que perjudica al empleo y especialmente a los más pobres.

Si IPAE no invitara al presidente a CADE, promovería la victimización de Castillo y le haría un gran daño a la institucionalidad que declara defender.