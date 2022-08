¿Hasta cuándo?, por Lucia Solis

Hay personas, instituciones, organizaciones, empresas que, tras cometer alguna forma de violencia en la representación de comunidades vulnerables como mujeres, personas LGTBIQ+, racializadas o con discapacidad, reconocen la falta y buscan enmendarla a través de compromisos públicos u otras maneras. No siempre sucede. De hecho, la mayoría de veces solo obtenemos pronunciamientos escuetos que ni siquiera mencionan la violencia cometida. Sin embargo, ha habido casos en que el cuestionamiento público ha podido despertar profundas reflexiones y una consciencia que antes, quizás, no se tenía.

No sucede lo mismo con Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los conductores de Hablando Huevadas. Es más, después de los primeros señalamientos hacia su espacio por trivializar una agresión sexual en el transporte público contra una niña y burlarse de una persona con discapacidad visual, ambos ‘’cómicos’' no han parado de violentar a través de pseudo chistes a la comunidad trans, insultar a una periodista y desinformar sobre los trastornos del espectro autista. El comunicado de disculpas a ‘’quienes se sintieron ofendidos’' quedó en la superficialidad de las redes sociales. Nunca significó nada.

Queda la sensación de estar en un círculo vicioso conveniente para ellos, pero peligroso para quienes son víctimas de sus ataques. Primero se viraliza algún byte de sus presentaciones en el teatro, la indignación mediática suele ser mayoritaria, hay un rebote importante en medios y departamentos de Estado como el Ministerio de la Mujer se pronuncian públicamente –algo que es positivo y que demuestra cómo ha evolucionado el debate sobre la violencia ejercida también desde la comunicación-. Pero no sucede nada más. No queda duda que debe haber acciones más claras y determinantes contra quienes escudándose en el ya retorcido concepto de libertad, promueven y legitiman discursos de odio.

¿Hay un límite cuando hablamos de libertad de expresión? Y, si lo hay, ¿cuál es? ¿Hasta qué nivel es ético que quienes facilitan los espacios en los que se difunden mensajes como los de Hablando Huevadas no adopten medidas para contrarrestarlos? Desde la comunicación con enfoque de género y de diversidad se defiende que sí existe tal frontera y que esta se cruza apenas se utiliza la autonomía de la palabra para promover discursos que pueden atacar directamente a ciertas poblaciones, normalizar estereotipos contra ellas o banalizar las violencias de las que son víctimas. Hay una firme convicción de que limitar la utilización de canales a través de los que se difunden estos mensajes es una decisión política; una toma de postura en contra del odio.

Cuando se empezaron a visibilizar en redes sociales las burlas y agresiones verbales de Luna y Mendoza muchas personas compartieron sus vivencias propias con el programa señalando que los había ayudado a sobrellevar la cuarentena impuesta por el coronavirus, que disfrutaban escuchándolos con familiares o amigos y tantas otras razones. Y creo que que aquí radica una de las complejidades principales respecto no solo a HH, sino también a otras situaciones que involucran desde programas cómicos hasta denuncias por acoso o abuso sexual: las experiencias personales -que pueden ser respetables- no son argumentos válidos para desestimar la violencia material y/o simbólica cometida por terceros.

Que lo individual (‘’pero a mi me gusta’’, ‘’el que no esté de acuerdo que no escuche’', ‘’nosotros solo alquilamos el espacio’') se coloque por encima de la indignación y lucha colectiva de diferentes comunidades es una forma de distraer la atención de la problemática real que es la normalización de la violencia a tal punto en que ya no se distingue del humor real y al que deberíamos aspirar: uno que se construya de adentro y hacia arriba y no a costa de personas vulnerables.