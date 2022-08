¿Esta justicia buscamos las mujeres? (2), por Roxana Vásquez Sotelo

Una cosa es que yo te crea porque tu voz siempre fue silenciada y otra muy distinta que no necesite nada más para aprobar el enlodamiento y efecto en cadena. Es muy útil comprender la naturaleza política de la disputa que se juega en esta cancha. No se trata de dividir el mundo entre buenas y malos, sino de utilizar todas las vías a nuestro alcance para reducir las asimetrías de poder, prestigio y autoridad de las que somos víctimas históricas. Esto supone abrir caminos que nos lleven a contribuir con nuevos sentidos y aportar con otros significados a la justicia, no a generar nuevos modos de impunidad o de punición sin garantía. Esto no es posible ni deseable desde la ética feminista de la justicia que yo defiendo.

Las páginas virtuales anónimas abiertas para albergar señalamientos sin rostro y acusaciones sin nombre desfiguran el sentido mismo de su objetivo social y político. No sirven a la causa, son símil del amarillismo en la prensa. ¿Es posible pensar que sirve a la justicia de las víctimas un medio que no verifica fuentes ni coloca ciertos candados y que, sin responsabilidad ante la comunidad, admite mensajes anónimos? ¿Será posible que estos no tengan ningún tipo de sanción?

Nuestra consigna siempre fue y es ‘rompamos el silencio’, como una manera de empoderar a las víctimas que silenciosamente soportaban el abuso, de generar ciudadanía, pero nunca imaginamos ni creímos que la idea era ‘tirar la piedra y esconder la mano’.

La violencia de género contra las mujeres es demasiado importante como para permitir que acciones descuidadas e irresponsables puedan ser instrumentalizadas para debilitar lo que tanto nos costó legitimar. No podemos permitir que se debiliten el prestigio y respeto ganado con tanto esfuerzo para hacer audibles nuestras luchas.

