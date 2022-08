El problema es el fanatismo

En su libro ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio), el escritor argentino Pablo Stefanoni explora el fenómeno de evolución de la extrema derecha en el mundo contemporáneo; enfatizando que “la extrema derecha quiere cambiar al mundo y para esto va a jugar con combinaciones de nacionalismo, antiestatismo, xenofobia, racismo y misoginia”.

Si esta realidad te parece familiar, pues es que estamos frente a una derecha de lo más agresiva, intransigente, intolerante, pero también que ha modernizado sus formas de comunicarse con sus adeptos, a diferencia de las derechas conservadoras de antaño que fueron perdiendo potencia hasta perder su inscripción.

Es por lo que hoy vemos grupos de choque como “La Resistencia”, que nacen solo para agredir a quienes no comulgan con sus ideas o que simplemente perciben como adversarios de sus líderes políticos. Si hay o no consigna partidaria para el ataque, se tendría que investigar, pero de que hay apoyo logístico y económico de algunos partidos políticos, no cabe la menor duda.