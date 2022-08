Una encrucijada, por Mirko Lauer

Como en la famosa aparición del ánima de Hugo Chávez a Nicolás Maduro en forma de pajarito, Vladimir Cerrón se le ha aparecido al Antauro Humala excarcelado en la forma de una serie de tuits. En uno se lamenta la condena a 19 años. En otro se saluda la excarcelación. Pareciera que Cerrón ha sido militante de la causa antaurista.

Por su parte el etnocacerista ha tomado equidistancia de la derecha y la izquierda, “ambas fracasadas”, señal de que se ha mantenido al día con la situación política. Declara que “esta crisis no es gubernamental, sino republicana”. ¿Qué quiere decir? Porque si algo se ve en estos días, es una crisis de gobierno en el aire.

¿Un homenaje al bicentenario? ¿O es que tenemos a otro neoconstitucionalista en el mercado? Quizás es un recurso para no tener que pronunciarse sobre el actual gobierno. Por el momento la frase hace pensar en la crisis de la temprana república, causada por la sucesión de caudillos militares y los conflictos entre ellos.

¿Pero dónde está Humala en realidad? Pedro Castillo le ha facilitado la salida, o al menos no la ha impedido. Cerrón tiene tareas radicales que darle mientras se aclimata a la libertad. De un lado la gratitud, de otro lado un cachuelo político. Pero ambas son posturas modestas para la autoimagen que proyecta este Humala.

La prensa dice que el excarcelado no se arrepiente de su actuación en Andahuaylas, que incluye a los cuatro policías asesinados. Que haya decidido comenzar una gira política en ese mismo lugar sugiere que no ha perdido nada de su arrogancia. Un rasgo personal que puede dificultar las relaciones con Cerrón.

Nuestra sensación es que la salida de Humala no modifica realmente la ecuación política nacional en este momento. No es un tónico para Castillo, sino en el fondo un veneno, es decir un pico de oro más para acusar la soledad de la presidencia. Los partidos de izquierda no se entendieron con él en casi 20 años. No van a comenzar ahora.

Los problemas de Castillo no son republicanos, sino gubernamentales. En cuanto a asesores radicales, ya tiene uno en Palacio. El choque con su excarcelado puede llegar mucho antes de lo que uno piensa.