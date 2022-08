Por qué no saben

Federico Rosado

Docente

16% de la población peruana vivió y sabe qué pasó con El Perú desde 1980. Son los que tienen más de 56 años.

Padecieron: precios de los productos de primera necesidad que subían todos los días, cotización de dólar que se incrementaba de tres a siete veces al día, corrupción por doquier y en todas las modalidades, especímenes humanos para todos los gustos ideológicos en modo “roba, pero hace obra” , terrorismo, delincuencia.

84% de la población peruana que ciertamente no vivió esta degradación continua de nuestro país no conoce , no sabe de estos acontecimientos.

Uno le pregunta por la hiperinflación protagonizada por García Pérez; no está enterado.

Por el sangrante terrorismo… ¿Cuándo fue eso?

Respecto de Odebrecht… se queda callado.

De la coima de 30 millones de dólares de un presidente … silencio en la noche.

Democracia, partidos políticos, constitución, ciudadanía son palabras huecas, sin sentido, inservibles.

Mi hipótesis, no tan novedosa es: la población peruana es desinformada, indiferente y resignada .

Desinformada: no es necesario que abunde a lo ya dicho anteriormente.

Indiferente: simplemente no le interesa lo que sucede en su urbanización, distrito, provincia, país; menos en el mundo.

Resignada: esto no lo arregla nadie, todos roban, y vuelve otra vez la frase “roba pero…” y se elige al “mal menor”.

Entonces ha fracasado la educación que se inicia en la familia, sigue en el colegio, continúa en el instituto o en la universidad y se complementa en los medios de comunicación.

Los peruanos están más interesados en el último meme… usted que tiene la gentiliza de estar leyendo, pregúntele a su esposa, hijo, hija, vecino: ¿Qué paso ayer?

Lo que más preocupa es que podría ser peor.