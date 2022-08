Ok, roba, pero este ladrón es nuestro, por Augusto Álvarez Rodrich

Más decepcionante y penosa que la constatación de un gobierno corrupto y mediocre como el del presidente Pedro Castillo es la actitud de algunas corrientes de izquierda que siguen subestimando un fracaso tan estruendoso como delusorio, pese a la sólida evidencia de su vocación por asaltar al estado como pirañita, y de gobernar el país con la astucia de un chorlito.

Castillo ha subido un poquito en las encuestas gracias a un trabajo intenso en las regiones, usando los proselitistas ‘consejos de ministros descentralizados’ y la ayuda de publicidad estatal en medios regionales, y planteando un discurso basado en una reivindicación social que cuenta con la complicidad brutal de políticos discriminadores en todo sentido, como la expresidenta del congreso María del Carmen Alva.

El alza de 5 puntos entre julio y agosto (Ipsos) ha llevado a algunos sociólogos, politólogos y otros ‘ólogos’ a retomar la defensa de Castillo con argumentos como los de la campaña, sin plantear condiciones, sino únicamente porque venía de la ‘izquierda’ y porque se enfrentaba a Keiko Fujimori.

Hubiera sido ideal que ese respaldo hubiese venido con condiciones sobre la seriedad de Castillo, en vez de solo pedir puestos en el nuevo gobierno.

Hoy varios de esos ‘ólogos’ retoman su discurso de respaldo a Castillo estableciendo categorías de análisis simplonas y huachafas para explicar que él ha arrinconado al congreso, y que se ha reposicionado en el tablero político.

Siendo eso falso, y como la evidencia del desgobierno y la corrupción es imposible de ocultar, recurren al argumento de que la debilidad del presidente obedece a una feroz crítica de periodistas que ven en Castillo lo que no quisieron ver en sus predecesores.