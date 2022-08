A la chotana

El obispo Pedro Barreto estaba alistando sus maletas para volver a su diócesis en Huancayo cuando se entero por un tuit y luego por los medios de comunicación que estaba convocado para una reunión con el presidente Castillo, en Palacio de Gobierno.

Barreto, que asistía al Cónclave de los Obispos del Perú en Lima, negó cortésmente la informal invitación, aunque no cerró la puerta a una posible cita posterior.

En entrevista concedida a La República, el cardenal pone en tela de juicio la voluntad real del presidente Castillo para parlamentar. Señala que, ya en abril pasado, el Acuerdo Nacional propuso un esquema de diálogo para una salida política, dentro de los cauces constitucionales.

Esa conversación se truncó por decisión del presidente Castillo, que no quiso avanzar más por obvias razones: que hay un Ejecutivo que no prospera con un plan establecido y que solo da manotazos de ahogado por las denuncias de corrupción contra su entorno y por la labor obstruccionista del Legislativo, solo empecinado en la vacancia presidencial, aunque no logra los votos para este fin.

Ahora, los obispos peruanos, ante la agudización de la crisis política, por la multiplicación de las denuncias de todo pelaje que afectan al centro del poder y el desprestigio de la clase política representada en el Congreso, que hace todo lo posible por quedarse pese a que la población demanda un recambio significativo, es decir el adelanto de las elecciones, han planteado una alternativa para darle viabilidad a la transición.

Este pronunciamiento de los obispos propone un diálogo fructífero y la voluntad de renuncia del Ejecutivo y el Legislativo, para dar paso a nuevas autoridades con mayor representación, elegidas luego de una reforma que modifique fondo y forma de un modelo político obsoleto para atender las expectativas de los peruanos, agobiados por las carencias en la salud, educación, trabajo, etc.

Ahora hay que esperar que, a diferencia de abril, el presidente Castillo asuma su compromiso de diálogo con mayor seriedad y convoque a los obispos para escuchar sus puntos de vista, que son compartidos por otros colectivos y organizaciones sociales, que están también comprometidos con el destino del país y con la superación de la crisis a la que nos han conducido un Ejecutivo incapaz y con serias denuncias de corrupción, al igual que el Legislativo.