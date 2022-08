Se debe censurar a este premier, por Augusto Álvarez Rodrich

Pocas expresiones tan claras de la podredumbre de este Congreso de la República como la permanencia en la Presidencia del Consejo de Ministros de una persona nefasta como Aníbal Torres, con evidencias sólidas de su vocación por ejercer la política con espíritu mafioso y sin ningún interés por el servicio a la comunidad, sino solo por el afán particular y de su grupo.

La permanencia de Torres en la PCM es responsabilidad, claro, de un presidente absolutamente inoperante y de una ignorancia descomunal como Pedro Castillo, quien se las da de distraído para todo salvo para que él, su familia y sus paisanos se dediquen al oficio más antiguo con excepción de la prostitución: robar en el poder.

Porque de eso sí sabe, y mucho, Castillo, para lo cual la participación de Torres en la PCM es fundamental pues, desde que era ministro de Justicia, hasta ahora que dirige esta orquesta del Titanic que es el gabinete, ha dedicado sus mejores esfuerzos al encubrimiento del delito en el gobierno.

Por ejemplo, malversando recursos para usar la publicidad del Estado en beneficio del interés político de Castillo y su grupo en el poder, donde abundan ministros que en el futuro deberán dar la cara a la justicia y cuando ya no será aceptable que quieran arrepentirse de su actitud de sobones y lamesuelas, como Alejandro Salas, Félix Chero y Roberto Sánchez, tres cómplices indubitables de este desmadre en marcha que está llevando al Perú al abismo.

Pero Castillo no es el único responsable de que este premier que organiza los libretos de un gabinete delincuencial siga al mando, sino el Congreso de la República que, con el afán de no perder el trabajo, el sueldo y los muertos y heridos que sacan del curul, no lo tocan ni con el pétalo de la rosa.

Este sinvergüenza de Torres se ha dado el lujo, cuando fue interpelado hace unos meses, de insultar al Congreso instándolos a que lo censuren, sabiendo que los ganapanes con curul que abundan ahí no lo harán.

Ojalá que hoy que el premier asiste al Hemiciclo para explicar sus amenazas y ultimátums al Congreso, a la democracia, y a la nación, obtenga la respuesta digna –si algo de eso queda en este parlamento ramplón– de la interpelación y la censura.