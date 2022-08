Vizcarra, no todo está dicho, por Mirko Lauer

Martín Vizcarra no solo encarna la frase según la cual en política no hay muertos sino que además, inhabilitado por el Congreso, goza de cierta buena salud en las encuestas. Por ejemplo, a comienzos de mes un sondeo del IEP consideró a su gobierno el mejor de los últimos cuatro, con 44%, contra 11% para el actual.

Ahora el Poder Judicial ha acogido un recurso de amparo de Vizcarra para anular su inhabilitación. El futuro no se le presenta rosado al expresidente, pero al menos tiene recursos políticos para seguir en su pelea. Aunque deben ser muy pocos los congresistas que lo quieren ver de vuelta en ese hemiciclo.

A medida que pasa el tiempo las cosas se van inclinando a favor del político moqueguano. Al ya no haber carestía de vacunas, el haber liderado una inmunización secreta en Palacio sigue siendo algo feo, pero ya no tanto como para el exceso de inhabilitar a un congresista elegido con un considerable número de votos.

En realidad el verdadero pecado de Vizcarra frente a sus inhabilitadores no es haberse vacunado irregularmente, o sus negocios, sino haber cerrado el Congreso con la aprobación de las mayorías. Acto que tal vez explica la relativa popularidad que sigue teniendo.

Así, la admisión de la acción de amparo el pasado día 11 es una segunda oportunidad para Vizcarra. Cuando el expresidente fue rechazado en el Poder Judicial por primera vez, todavía se mantenía intensa la atmósfera contraria al político moqueguano. Digamos que el país estaba buscando un buen culpable por todas partes.

El Congreso ha seguido en su fuerte hemorragia de desaprobación, y ya no es exagerado decir que no lo quiere casi nadie. Esto no los hará querer más a Vizcarra, pero tal vez sí actuar con más cautela. Pues con actos como insistir en la inhabilitación de Vizcarra, los parlamentarios podrían estar afectando su propio futuro.

La decisión de la jueza Rocío Rabines se da en el contexto de un sistema judicial cuyas decisiones pesan cada vez más en el ámbito político, mientras que el Congreso viene abdicando cada día más en ese mismo terreno. La precipitada inhabilitación podría ir volviéndose una cause célebre por el camino hacia el 2026.