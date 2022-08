El día después de la vacancia, por Ana Neyra

Hay muchos debates sobre si el presidente de la República debería dejar el poder. Algunos consideran que, con las múltiples investigaciones en trámite ante la Fiscalía, debería ser vacado por esa figura tan amplia que es la “incapacidad moral”. Otros plantean que debe permanecer en el poder hasta el fin de su mandato (36%, según la última encuesta de IEP) y, desde otras propuestas (que parecen ir sumando adeptos), el que se deba más bien priorizar la posibilidad de que se adelanten las elecciones.

Hoy es cada vez más difícil no cuestionarse al menos por la permanencia del presidente frente a las acusaciones, pero sobre todo debido a su ausencia de medidas concretas en favor de la ciudadanía. Sin embargo, incluso en ese escenario habría que preguntarse por qué no es fácil sumarse a quienes promueven una salida del presidente, lo que tiene que ver con el modo, pero también con lo que ocurriría cuando este cambio en el gobierno se materialice.

Sobre la forma, no todos los promotores están de acuerdo con una salida dentro del marco institucional y democrático. Hay quienes no han parado de intentar defender -sin pruebas- un supuesto fraude en las elecciones o que han promovido iniciativas para vacar al presidente incluso antes de que fuera proclamado en el cargo. A ello se suma intentos sin real fundamento como una acusación constitucional de traición a la patria por una declaración no materializada de supuesta cesión de mar a Bolivia. En la práctica, parece estarse intentando a toda costa la salida del presidente, incluso con discutibles -y hasta inconstitucionales- interpretaciones de la propia Constitución. Eventuales proyectos para facilitar la vacancia o la acusación (reduciendo la votación de 87 a 66 votos, por ejemplo) parecen ser más bien diseñados como medios para un fin, sin pensar en el daño que este tipo de iniciativas pueden causar en la institución presidencial hacia futuro. Es cierto que nuevas iniciativas más democráticas parecen ir surgiendo y ellas seguramente podrán ir ganando legitimidad progresivamente.

Sin embargo, incluso este nuevo escenario, no libera de la preocupación de lo que viene después. Imaginemos que el presidente es removido por un Congreso con una aprobación incluso menor y con grandes cuestionamientos sobre su legitimidad. Un Parlamento que, además, podría buscar permanecer en el poder, invocando el artículo 115 de la Constitución que alude a elecciones posvacancia, pero que no explicita si se trata de un proceso electoral solo en la presidencia o en ambos poderes del Estado. ¿Cómo imaginamos ese contexto? ¿Será acaso uno de extrema gobernabilidad y de cuasi plena estabilidad como pretenden muchos de los que promueven el fin del gobierno? ¿O será más bien algo parecido a lo ocurrido en noviembre de 2020 (al percibir a los congresistas como quienes buscan beneficiarse del poder más que pensar en el interés público)? Un gobierno que deja de lado una figura que genera identificación en importantes sectores de la población, frente a quienes se perciben como poco dispuestos a luchar por los derechos de todos/as y cerrar brechas de desigualdad y más bien enfocados en reforzar o incrementar su poder.

Pero pensemos en un contexto en que el Congreso decide ceder y aprobar una reforma constitucional para recortar los mandatos presidencial y congresal (tema en el que sí tiene competencia y con antecedente del año 2001). ¿Qué pasaría entonces? Con las reglas electorales vigentes y el estado actual de los partidos políticos difícilmente se puede vislumbrar un escenario en el que se logre mayor gobernabilidad y representación. Entonces, la preocupación no es solo viabilizar salidas, sino sobre todo los cambios que se deben generar para que estas eventuales salidas nos puedan acarrear resultados diferentes a los de los últimos procesos electorales. Y estas adecuaciones no pueden provenir solo de la ley, sino de poder construir liderazgos, agendas y espacios participativos que permitan mejorar leyes, pero sobre todo prácticas y enfoques que permitan sumar, especialmente dado que Congreso y gobierno no parecen estar dispuestos -al menos no por sí solos- a cambiar nada. En vez de seguir preguntándonos por qué la calle no se activa, tal vez sea importante preguntarnos cuáles son nuestros propios miedos y reticencias para sumarnos a alguna de estas iniciativas o, en todo caso, a asumir una posición más activa para exigir a Ejecutivo y Legislativo que su permanencia en el poder tenga un impacto realmente beneficioso para el país.