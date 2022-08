Patrimonio, cables y paisaje

Eduardo Ugarte

Periodista

Celebramos 482 años de la fundación de Arequipa (no es necesario decir española, pues no ha habido otra), con una identidad que va cambiando en base a su patrimonio, que se construye o destruye con el tiempo, pero que evidenciamos con la permanencia de saberes como nuestra cocina, costumbres como nuestra pelea de toros, y Centro Histórico y Zona Monumental con su cuatricentenaria arquitectura y milenaria campiña con andenes y acequias prehispánicos.

Y este patrimonio “es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado , se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio… (pues) constituye el ‘capital cultural’ de las sociedades contemporáneas. Contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones… fuente de inspiración para la creatividad y la innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros.” (Unesco).

El representante del Defensor del Pueblo, Ángel María Manrique, ha advertido sobre la pérdida de patrimonio dando como ejemplo simbólico la desaparición del busto del pintor Jorge Vinatea Reinoso (con “i” no con “ye”) del parque en su honor en La Recoleta, que ahora sabemos fue entregado a la municipalidad de Yanahuara, junto a rejas, faroles y pérgolas. (Años antes “desapareció” el busto de otro gran pintor arequipeño, Manuel Domingo Pantigoso, de la plazoleta Colón, ubicado posteriormente en el Museo Histórico Municipal, pero no devuelto a su emplazamiento original).