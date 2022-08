Cada imagen cuenta una historia, ¿no?, por Augusto Álvarez Rodrich

Una de las canciones más bonitas de Rod Stewart es ‘Every picture tells a story’, y esta semana la política peruana trajo más de una imagen que cuenta una historia desoladora de la manera de ejercer poder en el país, pues desnuda la creencia lamentable de muchos políticos de que ‘autoridad que no abusa, se desprestigia’, pero, más allá de eso, de la dificultad de muchos peruanos que logran algo de notoriedad para relacionarse con el resto de ciudadanos como personas iguales con ocupaciones diferentes.

La agresión física de la congresista María del Carmen Alva a su colega Isabel Cortez en una sesión del pleno fue una imagen bochornosa que transmite una actitud malcriada, pero, principalmente, racista, que se suma a una serie de posiciones de la expresidenta del parlamento que han contribuido a deteriorar la reputación del poder legislativo y, por tanto, de la relación de la ciudadanía con la democracia.

Alva no es, por cierto, la única responsable de este desmadre, pues este congreso se ha esforzado por profundizar su percepción de mediocridad y corrupción en la opinión pública. La imagen terrible más reciente es la de un congresista que violó a una trabajadora del congreso en el congreso, y que, dos semanas después de conocido el delito, sigue despachando en el congreso.

Pero la imagen más penosa de la semana la ofreció el presidente Pedro Castillo –quien, según la constitución, es el jefe de estado y personifica a la nación– al hacer que le aten los pasadores de los zapatos un par de policías que lo protegían durante una caminata.

Siendo eso una imagen vergonzosa, peor fueron sus justificaciones sobre el uso de un chaleco antibalas y una lumbalgia que se demostró tan falsa como casi todas las actuaciones de un farsante que empezó su carrera pública simulando una caída en la av. Abancay.

Michelle Obama dijo en una convención que “ser presidente no cambia quién eres, lo revela”, y nada más cierto en Pedro Castillo, quien en un año de desgobierno solo ha demostrado ser un mentiroso, un mediocre y un corrupto, que disfruta rodearse de ministros sobones y lame suelas. Este presidente que no sabe ni dónde está parado, no personifica a la nación, solo avergüenza al pueblo que dice representar.

