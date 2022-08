Un bajón en los neurotransmisores, por Pedro Castro Balmaceda

En el año 2020, una semana antes del inicio de la cuarentena por la pandemia, sufrí un leve cuadro de depresión, tenía todo para ser feliz, pero me sentía desolado, al instante llamé a una amiga médica —quien a veces funge hasta de mi psicóloga— y me derivó con su psiquiatra.

El especialista me explicó que solo había sido un “bajón químico de mis neurotransmisores” y que es común a los 40 años o más sufrir estas variaciones que desequilibran la existencia, me recetó mucha vitamina B12 y una pastilla para manejar mi ansiedad, que tomo rigurosamente todas las noches antes de dormir. El tratamiento solo era obligatorio por un año, pero el bienestar mental que sentí fue tan satisfactorio que decidí no dejarlas nunca más. Mi vida cambió totalmente.

Y sé que muchos se preguntarán el porqué de contar un testimonio personal en una columna de opinión, pero es que la necesidad de que la salud mental en el Perú pase a ser una política de Estado, real, efectiva y consecuente es de suma urgencia, no podemos pensar en tener un país estable y próspero si —según cifras del Minsa— uno de cada tres peruanos sufre, ha sufrido o sufrirá algún problema de salud mental en el transcurso de su vida, eso en números es el 33,7% de la población, casi 10 millones de peruanos, una cifra de terror.

La salud mental es prioritaria para establecer relaciones positivas, para poder trabajar de manera más productiva, para aprender a manejar el estrés y la ansiedad y —sobre todo— nos permitirá vivir de manera plena, sin miedos ni cuestionamientos frecuentes.

Una buena salud mental nos ayudará a dejar fanatismos políticos, a tener una mayor capacidad de análisis, o al menos más sosegada, para poder elegir mejores autoridades, para evitar seguir sufriendo con pésimas elecciones, con los males menores, con postulantes nocivos y prontuariados; y que, a sabiendas de lo que son, aún así les damos una nueva oportunidad.