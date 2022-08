Me someto a sobornos y chantajes, por Augusto Álvarez Rodrich

No les gusta que me haya sometido a sobornos y chantajes. Pedro Castillo.

Castillo es prácticamente un analfabeto que ignora los problemas del Perú, un idiota, el peor presidente. Mario Vargas Llosa.

Tiendo la mano por última vez para que estas fuerzas políticas agenden por la democracia. Pedro Castillo.

Así como la Fiscalía tiene sus estrategias de persecución, la defensa tiene el arte de la guerra, la principal estrategia es el arte del engaño. Benji Espinoza.

Desde acá abro este espacio a los demás partidos para que de una vez hagamos un gabinete de ancha base para trabajar por el Perú. Pedro Castillo.

Si yo fuera Castillo, mantengo a Aníbal Torres de premier. Guido Bellido.

No he aceptado la renuncia del premier Aníbal Torres. Pedro Castillo.

Ahora que lloren. Guido Bellido.

Las puertas de los ministerios dan vueltas, devorando y escupiendo personas sin mayores méritos, porque esa es la manera que ha encontrado Castillo de echarle una manta encima a sus incapacidades y sus errores. Mirko Lauer.

No me pueden doblegar ni crear fantasmas de corrupción gestando pasquines con titulares en pantallas para alejarme de mi pueblo, no lo harán y no lo voy a permitir. Pedro Castillo.

Sorprende que hoy casi todos los medios, los campeones de la libertad de expresión, sean golpistas. Sinesio López.

Profesionales de la prensa que se exceden, llamar al presidente corrupto e ignorante se debe controlar. Félix Chero.

Hay periodistas que minimizan la crítica y nos tildan de ayayeros, sobones, lamesuelas, el nivel de algunos periodistas es muy bajo. Alejandro Salas.

Castillo no necesita un sobón más. Necesita a alguien que le diga que es hora de irse. Jaime Bedoya.

Estoy seguro de que a ustedes los periodistas les pagan por preguntar, porque no están gratis. Pedro Castillo.

Vivimos un profundo deterioro institucional y social. Presidenta del Poder Judicial. Elvia Barrios.

Que quede claro, que fulano, que mengano va a declarar, que ya salió. No me voy a prestar a esos casos, he venido elegido para el pueblo. Pedro Castillo.

Lamentable lo que ha pasado; en verdad, no me imagino cómo se siente mi colega. Héctor Acuña sobre el congresista violador Freddy Díaz.