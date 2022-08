Servicio ministerial obligatorio, por Mirko Lauer

¿Qué significa este nuevo gabinete? Pedro Castillo no tiene otro proyecto que mantener al Ejecutivo en piloto automático. Una primera impresión es que Aníbal Torres amenazó con irse, y los cambios que estamos viendo han sido para que permanezca. No es una impresión muy nítida, pero merece ser explorada en un par de líneas.

Castillo le dio el gusto a Torres para ahorrarse las angustias del voto de confianza a un nuevo primer ministro. Quizás no estaba contento con Torres, pero, con seis meses en el cargo, este ya era un malo conocido. Además la gente de Vladimir Cerrón ya había expresado su deseo de que Torres fuera mantenido en el cargo.

Otro posible significado es que Castillo fracasó en su anunciada búsqueda de un gabinete de ancha base. Expresión que en sus términos más chuscos quiere decir que entran todos. Solo que en este caso parece que ningún sector o figura interesante quiso entrar. Con lo cual hubo que enrocar para disimular.

Este proceso de inesperado enroque es interesante en sí mismo. ¿Qué hace pensar que quien no funcionó en Cultura funcionará en Trabajo? ¿O que quien no funcionó en Trabajo sí podrá funcionar en Cultura? Parece haber aquí una visión de los ministerios como cáscaras vacías cuyo propósito es envolver por un tiempo a un operador político del n° 1.

No podemos imaginar que los nuevos titulares del MEF y de Relaciones Exteriores hayan sido la condición de Torres para quedarse. Kurt Burneo es un economista ortodoxo prestigioso y bastante rancio, que no va a ser saludado por Perú Libre. No lo imaginamos poniendo en marcha el tipo de blitz populista al que se negó Oscar Graham.

La llegada de Miguel Rodríguez coloca en Torre Tagle a una figura que ha funcionado como enemigo a gritos de prácticamente todo aquello que representa Castillo. No hay que pensar mucho para entender por qué saltó esa valla. ¿Pero por qué fue aceptado? Probablemente por influencia de alguno de los actuales califas de nuestra política exterior. No le auguramos mucho tiempo en el cargo.

Salir de las crisis sacrificando ministros ya es un mecanismo desgastado. Más ahora que los ministros defenestrados regresan para seguir exhibiendo su inoperancia. Como en algunas culturas remotas, Castillo puede terminar en una pira con todos sus ministros.