¿Qué mafia prefieres?, por René Gastelumendi

¿Qué mafia prefieres? ¿La que ganó o la que perdió? ¿Y si tiramos los dados de nuevo y terminamos eligiendo a alguien peor que Castillo? ¿Ustedes creen que no se presentarían postulantes peores que Castillo? ¿Ustedes creen que aun con una reforma política no podrían presentarse peores candidatos? Imaginen nuevas elecciones sin reforma de por medio ¿Qué garantía hay de que no elijamos a alguien peor? ¿Está Castillo, mal que bien, controlado de los ímpetus cerronistas por el Congreso?

¿Existe algún político, existe alguien, que luego de ser espulgado, investigado al revés y al derecho, no se le encuentre algo cuestionable? ¿Qué piensa un ciudadano promedio cuando mira a un lado y ve el desastre de Castillo y, luego, mira al otro y ve a Nano Guerra García en la playa, escucha a Maricarmen Alva hablando de “blancos y indios”, la misma que realiza acuerdos para mantener los privilegios de quienes, como ella, conformaron alguna vez la Mesa Directiva o se entera de que un congresista habría violado a una de sus asesoras en su propia oficina congresal?

¿Qué piensa un ciudadano promedio cuando razona y entiende que se puede vacar al presidente Castillo por razones penalmente similares a las que persiguen a la principal lideresa de la oposición Keiko Fujimori? ¿Quiénes son más totalitarios, los extremistas de izquierda o los extremistas de derecha? ¿Sigues creyendo que hubo fraude?

¿Qué piensa un ciudadano promedio cuando hace cuentas y recuerda que todos los presidentes anteriores a Castillo han tenido problemas con la justicia, uno está en prisión, uno se quitó la vida, otro está por extraditarse y dos estuvieron presos y sus juicios no terminan?