El desenlace, por Paul E. Maquet

Se ha instalado la idea de un pronto desenlace político, ya sea la vacancia, el cierre del Congreso o un adelanto de elecciones. No me queda claro por qué se ha establecido ese sentido común.

¿El Gobierno es bueno? No, es bastante malo y hay muy poco que defender. Algunas medidas sobre derechos laborales y sindicalización, o el proyecto del sistema nacional de cuidados, son aspectos positivos. Pero en conjunto ha perdido casi todo ánimo reformista, cosa evidente en el último mensaje presidencial.

Pero tener un mal Gobierno no es causal de vacancia ni de adelanto de elecciones.

¿Hay corrupción? Hay casos de corrupción en el entorno presidencial. Pero ya nos ha pasado antes que filtraciones fiscales llevaron a una vacancia y causaron una crisis tremenda, y luego quedaron en nada. Mejor es no apresurarse: el debido proceso toma su tiempo. Si hay un caso sólido de corrupción que involucra directamente al presidente, por supuesto que correspondería su destitución. Y en esa eventualidad, la sucesión constitucional corresponde a la vicepresidenta.

¿El Congreso es malo? Malísimo: cada Pleno da pánico porque no se sabe con qué locura saldrán, quitar la educación sexual, ampliar plazos de la minería ilegal, armar a los comités de autodefensa, destruir la Sunedu… Pero otra vez: dar malas leyes no es causal de adelanto de elecciones o de cierre del Congreso.