La manzana de la discordia

“La visita de más alto perfil de los últimos 25 años”, así califica la prensa mundial la llegada de Nancy Pelosi, la líder demócrata —considerada la número 3 después del presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris—, quien arribó a Taiwán el lunes, en una escala que ha provocado la condena del país asiático, que la considera una violación de su soberanía.

“Habrá graves consecuencias”, dijo de inmediato China, y calificó la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos como una provocación. La reacción era de esperarse, porque Beijing había advertido que el acto diplomático estadounidense era inconveniente. No obstante, la decisión de la Casa Blanca se mantuvo y Pelosi inició su visita que no puede ser oficial, ya que Estados Unidos no tiene relaciones con Taiwán, pero sí con China.

Taiwán, para la visión china, es una provincia que tarde o temprano será anexada a su territorio. Hay una historia milenaria y derecho que así lo determinan. Pero la isla es una nación independiente que, además de tener autoridades electas y ejército propio, es un conglomerado empresarial de alta tecnología y de gran proyección mundial.

También la relación entre EE. UU. y China se encuentra en su punto más bajo, porque la designación de Nancy Pelosi, una permanente crítica del tratamiento de los derechos humanos y las libertades en el país asiático, no parece casual, sino un acto de provocación. Por eso el tono tan enérgico de China, y la inmediata emisión de un comunicado en el que señala que habrá represalias. El despliegue de aviones militares en operaciones de entrenamiento fue un primer mensaje.

La política de China es ser una sola nación. Hay una permanente labor diplomática en torno a “una sola China”. Es importante señalar que la mayoría de naciones ha mantenido estratégicamente este reconocimiento, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea. El escalamiento verbal de las declaraciones de ambos países se ha mantenido a lo largo del día. La señora Pelosi, a su llegada, habló de la férrea solidaridad de EE. UU. con los 23 millones de taiwaneses y la independencia de la isla. China, en tanto, reiteró que “quienes juegan con fuego morirán quemados”.

La humanidad, en tanto, aguanta la respiración, y teme por la seguridad del planeta, mientras las potencias parecen decididas a enzarzarse en otro conflicto mundial.