El Congreso frente a las mujeres, por Ana Neyra

Desde que vimos las promesas y planes en las últimas elecciones, se avizoraba que la agenda a favor de las mujeres tendría un periodo con poco avance o con mucha lucha para lograr mejoras. Los últimos acontecimientos en el Congreso demuestran que la realidad incluso puede superar las más pesimistas proyecciones.

Un primer punto fue que, bajo una supuesta mejora de la calidad de los materiales educativos, se buscó cambiar el contenido del currículo escolar. Con esta iniciativa, hoy ley nº 31498, se tiene la intención manifiesta de eliminar el enfoque de género, que no busca más que garantizar igualdad al margen del género, la identidad de género, la orientación sexual o de otras condiciones diferenciadoras. Con ello, se evita que las y los estudiantes identifiquen la diversidad como parte de la realidad y no un motivo para discriminar o maltratar.

Adicionalmente, se ha promovido otro proyecto de ley, pendiente de ser votado en el Pleno, que invoca la “protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”, y que, con ello, hasta podría generar dificultades en la aplicación del único tipo de aborto permitido en el Perú, el terapéutico (cuando se pone en peligro la vida o la salud de la madre gestante). Entonces, no solo no avanzamos en dejar de sancionar penalmente el aborto ante circunstancias graves (como una violación o cuando la gestante es adolescente) o para evitar las muertes que genera un aborto clandestino, sino que podríamos hasta evitar proteger la vida y salud de las mujeres.

En ese contexto, las acusaciones de violación contra el congresista Freddy Díaz, además de otra denuncia contra un asesor en el Congreso, resuenan incluso más fuerte. Ya no solo se promueve una agenda legislativa contraria a las mujeres, sino que se incurre directamente en actos de violencia sexual incluso en instalaciones del propio Parlamento. Y contrario a lo que señaló en una entrevista el congresista Wilmar Elera, tercer vicepresidente del Congreso, esto no está vinculado —y menos justificado— por ingesta de alcohol o ser la única mujer en una oficina; tampoco por vestirse de cierta manera o incurrir en ciertas acciones. La culpa no es nunca de la víctima ni de sus acciones u omisiones. Ya no hay inmunidad, que exigía una autorización del Congreso para investigar judicialmente o sancionar penalmente a un parlamentario. El debate será si es posible generar alguna consecuencia por juicio político (artículo 100 de la Constitución) como suspensión, destitución o inhabilitación. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 006-2003-AI/TC), debería existir una condena para la inhabilitación (hasta por 10 años), pero hay antecedentes de congresistas en que se ha generado este impedimento para ejercer la función pública sin condena o se ha aprobado una suspensión.

Con todo ello, el Congreso no se relaciona con las mujeres para proteger sus derechos, sino en muchos casos para afectarlos. Es cierto que hoy se tiene la mayor presencia de mujeres en su conformación (luego de que se aprobó la paridad y alternancia, que exige listas conformadas por igual número de mujeres y hombres ubicados de manera intercalada). Sin embargo, este incremento en el número no ha derivado en una mayor atención a los temas vinculados con las mujeres en la agenda parlamentaria. Representación cuantitativa no ha generado representación cualitativa. La situación se agrava si miramos la diversidad de las mujeres, cuyas condiciones concurrentes las llevan a ser más discriminadas (pobreza, discapacidad, ser indígena o afroperuana, entre otras), desde un enfoque interseccional, o cuando miramos una agenda de protección a la población LGTBIQ+. Aún queda demasiado pendiente y el Congreso parece mirar más hacia atrás que hacia adelante.