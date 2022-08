El Perú es más grande que sus presidentes, por Jorge Bruce

Para terminar de parafrasear a Basadre en la que acaso sea la cita más manida por su uso a diestra y siniestra, agregaría que el Perú es más grande no solo que sus presidentes, sino que toda su clase política. Castillo, es cierto, se presta admirablemente para la analogía.

Su pequeñez moral solo es comparable a su estatura intelectual y política. Y eso que la valla venía bastante baja, puesto que nadie puede afirmar, sin ruborizarse, que sus predecesores del siglo XXI hayan sido grandes estadistas ni modelos de comportamiento ético.

Sin embargo, pese a su notoria precariedad, tal como lo señalan con acierto Daniel Encinas y Rodrigo Barrenechea (Perú 2021: Democracia por defecto), se mantiene en el cargo contra todo pronóstico. No tiene un Dios te salve, pero Castillo aguanta. Es populista y es impopular.

Acaso esta sea su mayor virtud: sus clamorosas carencias y la ausencia de inhibiciones o escrúpulos, en una extraña combinación con sus miedos a la peligrosa situación en que se encuentra —si cae, lo más probable es que termine en prisión—, lo han convertido en un sobreviviente profesional.

Su absoluta desafiliación a cualquier ideología que no sea la del fugitivo perpetuo, lo han convertido en un hombre escurridizo e impermeable a cualquier asomo de autocrítica, tal como pudo apreciarse en el discurso del 28 de julio.

Es cierto que la combinación de mediocridad de sus enemigos —María del Carmen Alva o Alejandro Cavero son un ejemplo—, con la complicidad corrupta de muchos congresistas, son boyas que lo mantienen a flote. Y vaya que Castillo sabe flotar, pese a que hasta su vicepresidenta Dina Boluarte acecha en la sombra.

Lo que no sabe es gobernar. Así como los congresistas no tienen la menor idea de cuál es la naturaleza de su trabajo. El Perú es más grande que sus dirigentes, pero no es una nave que funcione en piloto automático. Por el contrario, es de una extrema complejidad. Lo dice Daniel Innerarity en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción, sino la simplicidad”.

Esto permite hacerse una idea de la gravedad de la situación. Por eso los estridentes discursos anticomunistas de la Willax People, aunados al racismo y clasismo más obtusos, le prolongan la vida a esta interminable agonía que estamos padeciendo.