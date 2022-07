Tuve COVID

Federico Rosado, docente

El martes 12 de agosto de 2021 fui a trabajar. Sentía un ligero malestar en la garganta.

Un día antes mi hija había salido positiva al virus; el mismo lunes mi esposa resultó negativa.

Tenía un par de reuniones. Por precaución decidí que me realizaran una prueba. Vino el hisopo gigante y el lagrimeo de rigor. La enfermera me miró y me dijo que esperara. Qué raro pensé, sólo movió la cabeza asintiendo.

Creo que después de eso ya me comencé a sentir mal… el médico me dijo que no me preocupara y me recetó cuatro medicamentos para la fiebre, dolor, tos y congestión nasal.

Por supuesto tuve que regresar a mi casa, llamar primero a mi esposa, escuchar su breve silencio y después la pregunta de rigor: ¿cómo estás?

El mismo rictus repetirlo con quienes tenía una importante reunión.

Lo más desagradable de la experiencia son los que se acercan y les dices que estás con Covid. ¡Porque se lo tienes que decir! Primero te miran con incredulidad, y luego se alejan poco a poco y luego más y chau, y a los lejos, escuchas: “cuídate”.

En mi casa vino lo peor. Aislamiento total, cada uno en un cuarto. Comer a solas, mascarilla todo el día, nada de saludos cercanos. Prohibido el verbo compartir.

Tuve un par de días de escalofríos, tos, dolores musculares. Como si me estuvieran escurriendo las articulaciones y los huesos. Nada grave.

Gracias a Dios toda mi familia está bien. Todavía tenemos leves secuelas poscovid: constipación y tos.

Muchas llamadas, muchos mensajes. Todos siempre dicen al final lo bueno de sentirse humano: “me avisas si necesitas algo”. Pero no sería humano no pensar en los miles que murieron y que nunca debemos olvidar por qué fue… Porque seguramente no lo hemos olvidado…