El rol de las aceleradoras de startups, por Ragi Burhum

En el artículo anterior hablamos sobre el concurso para startups del Ministerio de Producción (Startup Perú). Una pregunta común de algunos lectores fue: ¿qué son las aceleradoras y es necesario unirse a una?

Las aceleradoras son organizaciones que ayudan a una startup a ejecutar su estrategia y crecer de manera acelerada. No todas las aceleradoras son iguales, y lamentablemente en este espacio existen demasiados vendedores de sebo de culebra. Existen ejemplos de aceleradoras que no te piden absolutamente nada, pero te brindan mucho valor; otras que piden un pedazo de tu compañía o te cobran por participar, pero realmente son un desperdicio de tiempo y hay muchas en el medio. La mejor manera de saber si un programa de aceleración vale la pena es hablar directamente con otros emprendedores que han participado en el pasado.

En el Perú, la mayoría de programas de aceleración provienen de universidades, pero definitivamente no son la única opción. Si estás evaluando unirte a una aceleradora, existen dos factores importantes que tienes que evaluar: (1) los mentores y (2) la red de inversionistas.

Una aceleradora no va a responder por ti las preguntas fundamentales del modelo de negocios de tu startup, pero un mentor con experiencia real en startups —alguien que ha sufrido el proceso en carne propia— te puede ayudar a no tropezar o cometer errores típicos de alguien que emprende por primera vez. Es muy difícil que alguien que no ha pasado por el proceso lo entienda, pero los mentores correctos en la industria correcta marcan la diferencia. A veces hasta pueden ayudarte a obtener tus primeros clientes.

La red de inversionistas es necesaria para cuando vayas a levantar capital para tu startup. Recuerda que para startups se necesita otro tipo de capital —venture capital (capital de alto riesgo)—, así que una red internacional de venture capitalists es esencial.

Si una aceleradora te puede brindar estas dos cosas, vale la pena tomarla en serio.