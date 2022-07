El Perú está bien, los peruanos no lo están

Patricio Quintanilla Paulet, rector U. La Salle

En el Discurso a la Nación el 28 de julio, el Presidente de la República, nos dice que el Perú tiene una alta tasa de crecimiento, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que es mayor a algunos países de Latinoamérica, lo cual es cierto, pero analicemos si es por acciones del Gobierno.

También es cierto que la inflación que nos afecta, tiene una causa internacional, en gran medida por la invasión de Rusia a Ucrania, que ha afectado los precios de combustibles y alimentos, además de los problemas en la cadena internacional de suministros.

El precio internacional de los minerales, especialmente del cobre, se incrementó a niveles muy altos, como no se ha visto en muchos años, llegando a USD 4.90 por libra en el mes de marzo de este año y el último viernes está en USD 3.50, muy superior al costo de producción de las empresas. Esto es debido a la demanda de China, primer comprador de cobre, que esperamos continúe.

El comportamiento de este mercado, ha originado dos efectos positivos en la economía peruana. El primero de ellos es sobre el tipo de cambio, que está estable, habiendo cerrado el miércoles 27 a S/ 3.92, por los flujos de moneda extranjera que ingresan al país por el alto precio de los minerales y que es muy inferior al registrado a mediados del año 2021, al asumir el cargo el Presidente Castillo.

El otro impacto positivo es en las cuentas fiscales, por los mayores impuestos pagados por las empresas mineras, al tener altas utilidades por los actuales precios. La consecuencia tangible es un déficit fiscal menor al esperado, lo que le permite al Poder Ejecutivo realizar gastos adicionales.

El apoyo con bonos a la población vulnerable es necesario, pero debe ser una medida transitoria porque la solución estructural es la creación de empleo, para lo cual se requiere inversión, tanto pública como privada.

El bajo nivel de inversión pública, se observa tanto a nivel del Gobierno Nacional como de los regionales y municipales, que debería estar al 50% de los montos presupuestados al haber trascurrido la primera mitad del año. Se comprende que no se hagan obras si no hay dinero, pero es preocupante que no se hagan, teniendo dinero.

Según las cifras publicadas por el BCR, tan mencionadas en el discurso presidencial, en este año la inversión privada no tendrá incremento, por lo que no contribuirá con el crecimiento económico del país. Una interpretación de esto es la incertidumbre que afecta a las empresas, haciendo notar que no solamente de la que realizan las grandes, sino también las micro y pequeñas.

Como consecuencia de la pandemia, en el año 2020 se incrementó la pobreza monetaria en 10 puntos porcentuales, que el año pasado disminuyó en 4.2 pp, debido a la reapertura de actividades al haber disminuido la letalidad de la pandemia, pero no olvidemos que hay más de ocho millones y medio de peruanos en situación de pobreza monetaria y un millón trescientos mil personas, cuyo ingreso es insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Esta es información del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)

Las cifras macroeconómicas son alentadoras, principalmente debido a las exportaciones mineras, esperando que los conflictos sociales latentes no las afecten; en tanto no se reactive la inversión, no mejorará los niveles de empleo y en consecuencia se reduzca el nivel de pobreza.