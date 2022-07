Lo que el micro se llevó

Pedro Castillo ha dado un discurso tan minimalista, que él mismo casi no aparece en él. El cuerpo del mensaje es, sector por sector, una tediosa arpillera de parches burocráticos aportados por ministerios y direcciones. Tediosa, pues, al no decir realmente la verdad, sus contactos con la realidad, la política y la otra, han sido nulos.

Algunos optimistas esperaban que Castillo sacara el látigo rondero y se flagelara en el día de la patria. Solo obtuvieron la penosa idea que fue un error nombrar gente que resultó corrupta. Algunos de esos hijos del error fueron parientes y amigos íntimos. Recibieron el favor presidencial de no ser mencionados por sus nombres.

A cambio de ese mínimo gargajo de autocrítica trucha, Castillo volvió a gritar yaya, como es su costumbre. Es así que todo lo que le ha sucedido en un año —corrupción, ineptitud o desaprobación— fue cargado a la cuenta de los medios de prensa (un demagógico recurso muy aplaudido en los gabinetes descentralizados).

El rosario de falsedades y medias verdades transmite la idea de que Castillo no sabe realmente dónde está parado en este momento, o cree estar parado sobre un lugar que no existe. Nos ha descrito una situación en que él es la víctima de maldades varias, y a la vez el arquitecto de los logros que le fueron transferidos de pasados gobiernos.

Es interesante advertir que la sorpresa de Fiestas Patrias ofrecida hace unas semanas no apareció por ninguna parte. Salvo que la anunciada llegada tardía de urea caiga dentro de esa categoría. La verdadera sorpresa, Bruno Pacheco poniéndose en manos de la justicia, simplemente no fue mencionada. Pero para Castillo lo de Pacheco no podía ser sorpresa.

No se exagera cuando se dice que el discurso no le gustó a nadie. Ni siquiera sus seguidores más cumplidos han podido elogiar una pieza de oratoria burocrática que no fue ni chicha ni limonada. Lo mejor que puede decirse es que el momento del mensaje ya pasó. En un año el aprendiz de presidente no ha aprendido nada.

¿Volveremos a escucharlo en la Asamblea General de la OEA que habrá en Lima el próximo octubre? Nos cuesta mucho imaginar a alguien impaciente por escuchar ese discurso.