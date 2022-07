Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura

Recuerde usted, amable lector esta fecha, 27 de julio del 2022, no solo porque este día Bruno Pacheco dio su primer concierto ante la fiscalía, o porque estábamos a vísperas de cumplir 201 años de vida emancipada. También sería importante que en su calendario marque usted con plumón rojo esta fecha como el día que se dicto la sentencia de muerte de Machupicchu.

Este día nos enteramos que en una decisión singular, un grupo de políticos sin ninguna experiencia en gestión del patrimonio, es decir, con absoluta ignorancia de las consecuencias que acarrearía su descabellada resolución, decidieron aumentar el aforo de Machupicchu a 5000 personas por día, o a poco menos de 2 millones de personas por año. Se adujo, como excusa, la alta demanda generada por las fiestas patrias, pero en realidad este número se convertirá en el estándar mínimo ante cualquier coyuntura. Sustentar, con orgullo populista, que en atención a la alta demanda, es decir, cuanta gente quiere entrar al sitio, se va a tirar a la basura todos los estudios y criterios técnicos para quedar bien con caciquez y microbuseros. Y que hubiera pasado si en vez de 5000 personas hubiera habido 10 000 o 20 000 interesados sitiando las puertas del santuario? Con la lógica de los funcionarios que tomaron esta decisión también habría que dejarlos entrar?

El aforo de Machupicchu, o de cualquier sitio arqueológico, no se define por la demanda, sino por el criterio de mínimo impacto aceptable, que se define en una complicada ecuación que considera horarios, tiempo de permanencia, infraestructura, personal de vigilancia, etc. Machupicchu no tiene en este momento la capacidad de absorber 5000 visitantes.

Pero esta sentencia de muerte no es una novedad, el proceso empezó hace ya unas semanas con el cambio de la dirección del jefe de la oficina del Ministerio de Cultura en Cusco, y con la arrogante e injustificada “rotación” del jefe del parque arqueológico. Obviamente, a este funcionario tenían que sacarlo del camino porque con el ahí esto no hubiera podido pasar, y entre otras cosas, se hubieran respetado los acuerdos con Unesco. Acuerdos cuyo fin no es impedir que cualquier peruano o extranjero disfrute de este excepcional monumento, sino que los peruanos del 2022, del 2123, del 2223 y más puedan tener el mismo disfrute. Machupichu no nos pertenece a nosotros, los peruanos del siglo XXI, sino a todos los seres humanos por los siglos de los siglos.

Antes de apagar la luz, este nefasto gobierno, destructor de la poca institucionalidad que tantos años y esfuerzo demoró en construir, nos ha dejado este regalo griego.