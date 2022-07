Sin GEIN y sin Chavín, por Mirko Lauer

Uno de los temas paradójicos de estas Fiestas Patrias del 2022 es que las haya presidido una persona que empezó su mandato sin tener realmente nada bueno que decir sobre la independencia nacional. En poco tiempo demostró que su acatamiento del orden republicano (incluido el respeto por la ley) ha sido por obligación, no por convicción.

En ese momento los comentaristas apuntaron en él gestos simbólicos, como llevar ropa chotana, o evitar la alfombra roja. A Pedro Castillo le gustan esas cosas, y es casi seguro que haber marginado al GEIN y a los comandos de Chavín de Huántar del desfile cae dentro de esa categoría de gestos para la comunicación no verbal.

Los dos grupos marginados son emblemáticos por sendos éxitos en la lucha contra el terrorismo. Sacarlos de en medio no puede ser una torpeza ni una casualidad, sino un gesto de desagrado, y por tanto de solidaridad con las dos organizaciones violentistas derrotadas. Una medida elocuente, y en verdad nada sutil.

Quizás esa marginación fue la única manera que encontró Castillo para enviar un mensaje a sus bases Fenate y a todo el resabio Movadef que las rodea. Recordemos que a Abimael Guzmán le gustaban los gestos simbólicos, acopiados de la esotérica ala ultraizquierdista del maoísmo. ¿Castillo piensa y siente igual? ¿O alguien le mueve la mano también en esto?

Pero no descartemos que la marginación haya sido idea de alguien que en una cúpula uniformada o en el sistema de protocolo quiso evitarle un sinsabor al presidente manchuriano. Los lazos con el terrorismo no eran una soga para exhibir en el desfile de ayer, como no lo eran los reflejos delictivos de los poderosos de esta hora.

De otra parte cabe notar cómo Castillo, además de haber engordado en el cargo, se ha acomodado sin problemas en un hábitat y una ritualidad que inicialmente rechazó. El político que se jactaba de su origen campesino ahora es propietario de tres partidos políticos que le pueden rendir en un futuro.

Quienes decían que no habría Castillo para estas Fiestas Patrias se equivocaron en lo estrictamente laboral. Pero en lo personal dieron en el clavo. En un año todo lo que estaba oculto bajo un sombrero salió a relucir. Allí lo tienen.