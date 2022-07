Mensaje fuera de la realidad

Las propuestas que fueron incluidas en el mensaje presidencial del 28 de julio en el Congreso no lograron satisfacer las inquietudes de los peruanos, las diversas preocupaciones que afectan el colectivo nacional. No es solo un tema económico ante un panorama incierto. También es un problema de confianza y credibilidad, que ha minado la fe en el sistema y no permite proyectar una visión de futuro.

Ese saldo del año de gobierno del presidente Pedro Castillo se ha traducido en movilizaciones por reclamos sectoriales, protestas ciudadanas y demandas regionales. Han sido 12 meses de agudización del conflicto, exacerbado por el descontento de una crisis externa que ha incrementado la inestabilidad.

El presidente hizo una revisión sectorial de logros. Esta visión tradicional de la gestión pública se ha reemplazado por miradas más sistémicas y territoriales de la administración del Estado. Por ello, el mensaje presidencial se ha escuchado como un inventario contable, sin mayor profundidad ni aplicación en un contexto concreto.

Esta falta de concreción es lo que ha dado al mensaje un cariz de irrealidad. Por ello, un comentario generalizado es que el discurso había sido sobre otro país o que el presidente Castillo se estaba refiriendo a otro contexto, que no es el actual.

Excepto algunas medidas concretas, como los reajustes a los bonos de Pensión 65, la sensación de irrealidad ha proseguido las horas siguientes de emitido el mensaje. Producto de ello, también se ha mantenido la crisis política porque se persiste en evitar la autocrítica a la gestión, tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

Por el contrario, hay una polarización que se está traduciendo en mayor crispación política ante una situación irresuelta, una crisis inacabada. Las expresiones de la oposición, que afectan la investidura presidencial y que son formuladas por quienes no tienen la categoría moral para hacerlo, solo abonan a la generalizada posición de la mayoría de peruanos, que considera que la única salida viable es que se vayan todos.