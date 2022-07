Debemos unirnos contra la corrupción, por Óscar Caipo

Por Óscar Caipo Ricci. Presidente de Empresarios por la Integridad y presidente CONFIEP.

La corrupción es el principal problema del país. Según la CGR, en 2021 se “perdieron” más de S/24 mil millones en los tres niveles del gobierno: nacional, regional y municipal, monto similar al de los últimos años. La corrupción no permite que los recursos que generan las empresas, trabajadores y consumidores atiendan las necesidades prioritarias de la sociedad: anemia infantil, salud, educación, seguridad, entre otras.

Un reciente estudio del IPE muestra una alta percepción de corrupción de las principales instituciones: Congreso, municipalidades, gobiernos regionales, Poder Ejecutivo y, también, el sector empresarial.

Los empresarios honestos y comprometidos con el país rechazamos y deslindamos con la corrupción. Lamentamos que el actuar deshonesto de algunos empresarios y de gestores de intereses (mal llamados empresarios) afecte la imagen del sector.

El sector empresarial formal y organizado en gremios ha deslindado con este flagelo y demuestra una conducta empresarial responsable y ética, que va más allá del cumplimiento de la ley.

Algunos ejemplos son el Consejo Privado Anticorrupción, que ayuda a evidenciar nombramientos de funcionarios cuestionados y sus actos ilegales; Empresarios por la Integridad, que promueve la implementación y posterior certificación de modelos anticorrupción en empresas de todo tamaño, además de promover la denuncia de los actos de corrupción en alianza con la CGR; la CONFIEP, reforzando su sistema de integridad con asistencia técnica del BID, no solo anticorrupción, sino también en conflictos de intereses, transparencia, libre competencia, medio ambiente y derechos humanos.

Necesitamos un compromiso de lucha frontal contra la corrupción por parte de las organizaciones públicas y privadas. Recientemente, hemos participado en una reunión de instalación de la CAN Anticorrupción, ahora presidida por el Sr. José Ávila, presidente de la JNJ, quien ha desarrollado un plan de trabajo concreto para los próximos dos años. Los principales actores del sistema de justicia, de control y de la sociedad civil estamos muy comprometidos con esta lucha tan necesaria.

Esta instancia debe ser vigilante de un gobierno que no demuestra trasparencia y parece ser amoral. No solo no aclara ni deslinda de los graves indicios de corrupción, incluyendo el círculo más cercano del presidente, sino que muestra una actitud obstruccionista a la justicia.