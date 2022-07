¿A quién representan los representantes?, por Eduardo Villanueva Mansilla

Tras un año de mediocridad, la perspectiva es que la crisis manufacturada por la combinación de un Ejecutivo sin rumbo ni propósito y un Legislativo con rumbos y propósitos privados, continúe rampante, con solo la protección de intereses privados como única certeza.

Pero que no sorprenda la situación que vivimos, pues la oferta política en las pasadas elecciones iba en esa dirección, con candidatos de calidad bajísima. No fue solo las simplezas del combo Castillo / Perú Libre, sino las de candidatos como De Soto, que no tuvo vergüenza alguna en proclamar que iba a dejar la solución de la pandemia a los privados.

Ahora volvemos a lo mismo: López Aliaga se presenta como candidato a la alcaldía de Lima metropolitana desde la derecha más conservadora, con una propuesta aún más ridícula que el “no más pobres en un país rico” de la izquierda más arcaica: que Lima será potencia mundial, ella sola, aunque el alcalde acabará con la delincuencia y el hambre, aunque nada de eso sea su función legal.

Que un candidato presente algo así como oferta electoral sin mencionar el transporte público o servicios urbanos, es señal de completo descaro: no hay intención alguna de tomarse en serio su trabajo y de enfrentar lo que realmente es urgente. Promesas así se olvidan al momento de ser elegido y se regresa al estándar: construcciones varias, obras sueltas y completa pasividad frente a los problemas que realmente tiene la ciudad que se busca gobernar; lo que importa es la protección de las redes de prebendas que financian campañas, a cambio de garantizar que el negocio de algunos siga incólume.

En este contexto, algo tan descabellado como la propuesta de reelección congresal es perfectamente coherente y completamente irresponsable: hace menos de cuatro años un referéndum descartó la idea con una mayoría apabullante. Más allá de razonamientos políticos y legales varios, que los interesados en la reelección se la concedan a sí mismos es puro desprecio a la ciudadanía, pues solo favorece intereses personalísimos. Hacerlo sin debate, corriendo y sin considerar el resultado de 2018, solo enfatiza que los congresistas a favor de esta medida no respetan a los que los eligieron.

En un modelo así no existe lo público: todo se reduce a un tejido de complacencias que permite a muchos privados seguir haciendo negocios sin que haya una idea de qué hacer con la ciudad, el distrito, la región o el país. En un modelo así, no hay democracia viable, puesto que los gobernantes solo se representan a sí mismos, no a la ciudadanía; los pobres, los emprendedores, la patria: nada puede sobrevivir. En un modelo así, se azuza descontentos que pueden terminar en una explosión social incontenible.