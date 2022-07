Llegar a la verdad

Eduardo Ugarte y Chocano

Periodista

La columna pasada cerraba, pensando en este 28, con: “ A un año del Bicentenario todavía queda sin respuesta la pregunta ¿qué demuestra que hemos construido un país en 200 años de vida republicana?; y aparece una nueva: ¿Qué se le dirá esta semana a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuando discuta sobre los desafíos y oportunidades de estos en nuestro país?

A la primera pregunta ensayo como respuesta a nuestra actualidad política -dada la incertidumbre sobre Castillo y sobre quien maneje el Congreso- la viñeta de Heduardicidios del sábado último en este diario, en la que se lee: “Así estamos, el insostenible presidente que blinda a Silva y Pacheco sería vacado po r el insostenible Congreso que blinda a Chávarry y Merino ”.

Y para la segunda pregunta cito como respuesta, no lo que se le ha dicho a Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, sino lo que ella ha concluido: “La polarización se ha profundizado en los últimos meses y hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno . Me preocupa que el discurso de odio contra adversarios, migrantes y otros y la discriminación y la violencia puedan exacerbarse durante las elecciones locales y regionales que se celebrarán en octubre”, agregando sobre el cambio de nombre al Ministerio de la Mujer por de la Familia: “Alguien podría decir qué importa, es un cambio de nombre, pero lo que está detrás es también cómo uno mira la situación de la mujer en el Perú, cómo uno no se hace cargo de las mujeres, que son un sector más marginalizado y discriminado. Son iniciativas que parecieran menores, pero hay de trasfondo una agenda antiderechos que me preocupa”.

Movimientos y agenda antiderechos que van más allá de nuestra crisis política, pues respecto a Inti y Bryan y el blindaje del Congreso a Merino y sus exministros, respondió que mientras haya impunidad no habrá medidas concretas para llegar a la verdad. Y llegar a la verdad, por los blindajes, no es propósito de los que “gobiernan” ni de los que “legislan”.