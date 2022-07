Lima la sublime, por Eloy Jáuregui

Si Lima tiene 43 distritos y según el INEI, para junio 2022, alcanzó ya los 10 millones 4 mil 141 habitantes, su enormidad no guarda simetría con los estudios y ensayos sobre esta urbe (¿postapocalíptica?) de crecimiento caótico y tumoral. Cierto, existe un clásico, el gran ensayo Lima la horrible de Sebastián Salazar Bondy, y otros tratados. En la onda del lonchecito, me quedo con El río, el puente y la alameda del maestro Porras Barrenechea. Me agrada el libro singular de Jerónimo Pimentel, La ciudad más triste, donde se recrea el intercambio epistolar sobre Lima y el Callao entre Nathaniel Hawthorne y el marinero Herman Melville.

Y hay Lima para todos, pero me subleva Lima la sublime, reciente libro de envergadura de la historiadora del arte y arquitecta Patricia Ciriani Espejo (París, 1973), quien siente fascinación por Lima como extraordinario laboratorio social y urbano que bautiza a nuestra ciudad como una ciudad caníbal. Y dice bien el arquitecto Wiley Ludeña que Lima la sublime es un complejo y fascinante caleidoscopio que revela el carácter “sublime, cruel y nómada” de la capital peruana.

El libro reúne un conjunto de textos que la autora escribió a lo largo de casi diez años en los que nunca dejó de palpar el pulso de la ciudad en sus diferentes manifestaciones sociales, urbanísticas y culturales: críticas de arte y arquitectura, monografías académicas, entrevistas y artículos periodísticos, etc. Y cómo aquel tratado de Porras trata de entender la ciudad desde sus procesos históricos de la fundación, utopía y debacle.

El libro está dividido en cuatro partes. La primera (“Ensayos para una ciudad caníbal”) reúne textos que giran en torno a los aspectos que hacen de Lima una ciudad atípica, pero a la vez paradigmática. La segunda parte (“La curaduría como activismo urbano”) está compuesta por textos que tienen relación con los distintos proyectos de museos y exposiciones que Ciriani ha dirigido. La tercera parte (“Derivas críticas”) recoge un conjunto de artículos sobre arte y arquitectura que la autora ha publicado en diarios, revistas y redes sociales. La cuarta parte (“Diálogos”) incluye entrevistas en las cuales Ciriani desgrana con sus polémicos puntos de vista en torno a la situación del arte contemporáneo tanto a nivel local como internacional.