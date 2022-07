Bicameralidad: ¿con o sin referéndum?, por Ana Neyra

Desde 1993, el Congreso peruano tiene una sola cámara. Antes (con la Constitución de 1979 y otras ocho del total de doce Constituciones que ha tenido el Perú) estuvo formado por dos cámaras: senadores y diputados.

El 15 de julio, en una de las últimas sesiones de la legislatura, el Congreso aprobó con 71 votos que nuestro país pueda volver a la bicameralidad. Suficiente apoyo para aprobar, insuficiente para que baste solo la participación del Congreso (requería 87 votos como mínimo, que luego se ratificaran en una legislatura siguiente inmediata, con votación similar).

Se ha pedido volver a votar (vía reconsideración). Entre tanto, tendría que convocarse a un referéndum para someter a la población la iniciativa, que incluye, entre otros temas, la posibilidad de que los parlamentarios se reelijan inmediatamente por un periodo.

Muchos consideran que el referéndum no es solo recomendable, sino necesario. No hay que olvidar que, en el año 2018, otra iniciativa para regresar a un Congreso con dos cámaras fue rechazada por una arrolladora mayoría de la población (90%).

No parece ser muy democrático que los resultados de un referéndum hagan a cierto tema intangible o inmodificable, pero tampoco debería desconocerse tan fácilmente lo dicho por la ciudadanía (hay alternativas como plazos de no revisión o mayores exigencias para su control de constitucionalidad).

En todo caso, quienes aprueban iniciativas previamente rechazadas por la población, deberían buscar incrementar su legitimidad (entendida como aceptación o, al menos, no fuerte oposición) y no dejar la percepción de debates apresurados o falta de apertura de todas las voces (prioritariamente la ciudadana), especialmente si su legitimidad como institución también se encuentra en cuestión.

No dudo de que hay potenciales efectos positivos en la bicameralidad, como mejorar y diversificar la representación (hoy afectada por el número bajo de congresistas en comparación con la población electoral) o reforzar la necesidad de arribar a consensos para evitar decisiones apresuradas (con contrapesos al interior del Congreso e incluso entre Gobierno y Parlamento).

Sin embargo, también hay que tener claridad sobre sus posibles desventajas (mayor dificultad en el procedimiento legislativo y la toma de decisiones, por ejemplo) y que las ventajas no se podrán conseguir si no se acompañan de otros cambios importantes en la normativa y en la práctica político-electoral.

Contar con un buen perfil de congresista -en una o dos cámaras- no depende de exigir experiencia profesional, que, además, puede resultar excluyente, elitizando así un espacio de representación.

La mejora de la clase política y de la oferta electoral exige cambios normativos, pero también requiere modificar las prácticas (especialmente los filtros de los partidos), en los que sería importante darle un mayor rol a la ciudadanía.

Si no comenzamos a pensar en reformas serias -en normas y prácticas-, los partidos seguirán siendo estos espacios que solo dan cobertura de participación a quienes son ya conocidos, se encuentran en el círculo del poder fundador, realizan mayores aportes (con la posible penetración de dinero ilícito), o, en el mejor de los casos, personas sin ninguna vinculación con la ideología del partido, que luego no puede sumarse ni con su propio grupo parlamentario para promover iniciativas; tampoco coadyuva a una visión más a largo plazo que la “recompensa” por el buen desempeño no puede ser permanecer en el cargo.

La bicameralidad es una reforma positiva, pero que debería ser parte de un debate más integral sobre los propios partidos, cómo se elige a quienes forman parte del Congreso y cómo ejercen sus funciones. Solo así avanzaremos a la mejora de la clase política que mucha de la ciudadanía sigue esperando.